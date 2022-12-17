Счет шел на минуты: госавтоинспекторы спасли мужчину с ножевым ранением в Магаданской области

Лейтенант полиции Александр Пономаренко и инспектор ДПС лейтенант полиции Ярослав Капранов Фото: УМВД России по Магаданской области

Жители многоквартирного дома в поселке Палатка Магаданской области обратились в дежурную часть МВД России по Хасынскому району с заявлением, что в подъезде находится раненый мужчина.

На место происшествия оперативно прибыл наряд ДПС ОГИБДД Отделения МВД России, который нес службу неподалеку. Зайдя в подъезд, лейтенант полиции Александр Пономаренко и инспектор ДПС лейтенант полиции Ярослав Капранов увидели гражданина. Он был ранен в шею. Из-за кровопотери пострадавший начал терять сознание.

Правоохранители связались с дежурным и сообщили, что на месте вызова необходима срочная помощь медиков, однако карета скорой помощи находилась на вызове в соседнем поселке. Не став ждать, полицейские приняли решение самостоятельно остановить кровь и перенести мужчину в патрульный автомобиль.

- Подоспевший на место участковый уполномоченный полиции Данис Яруллин установил личность гражданина и помог коллегам аккуратно положить пострадавшего в машину, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Инспекторы ГИБДД доставили жертву нападения в Хасынскую районную больницу. Медики заявили, что счет дел буквально на минуты и любое промедление могло стоить мужчине жизни - ранение было очень серьезным. Пострадавшему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Сотрудники полиции по горячим следам установили, что ножевое ранение 58-летнему потерпевшему причинил 43-летний ранее судимый местный житель. Сейчас проводится проверка по факту происшествия и решается вопрос о заведении уголовного дела.

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