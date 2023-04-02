Скакал шесть недель: как якутский путешественник добрался на лошади до Колымы

Путешествие прошло не без трудностей, но команда добралась до Сеймчана Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

Вот и завершилось конное путешествие из Якутии на Колыму. Всадник Дугуйдан Винокуров прошел в общей сложности около 800 километров из Оймяконского района республики Саха до колымского Сеймчана. В пути он со своей командой находился шесть недель. К счастью, до пункта назначения путешественник добрался живым и здоровым, однако не обошлось в пути без трудностей и препятствий.

- Из родного села Ючюгей Оймяконского района Якутии мы выехали 21февраля. И утром 30 марта, пришли в поселок Сеймчан Магаданской области. Хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал во время поездки. Спасибо большое, что до последнего верили, помогали. За заботу, стимул и за то, что подбадривали нас, - говорит сам коневод.

В 10 числах марта команда вышла на самый сложный отрезок пути и попала на бездорожье. Сугробы стали серьезным препятствием на пути путешественника. Но лошади с этим справились. Почти 80 километров занял этот участок, а затем уже появилась дорога.

Старт путешествию был дан после того, как команда сходила на разведку. Цель путешествия - показать, на что способна якутская лошадь. Эта порода - выносливая, внешне она сильно отличается от обычных лошадей. Якутские животные могут долго идти по сугробам, находить пищу под снегом и переносить низкие температуры.

На Колыме путешественников встретили с почестями Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

Поход Дугуйдана Винокурова стартовал в рамках проекта «Дорогой великих предков». Путешественник планировал посетить места, где бывали известные люди, меценат Николай Кривошапкин и якутский писатель Алексей Кулаковский. На Колыме команду встретили хорошо, полицейские сопровождали коневода по населенным пунктам.

- Госавтоинспекторы Отделения МВД России по Сусуманскому району вместе с представителями администрации встретили Дугуйдана Винокурова на подъезде к городу и проводили к месту ночлега. Затем они передали эстафету коллегам из Ягоднинского и Среднеканского муниципального округов - по пути дальнейшего следования экспедиции. В конечной точке - в посёлке Сеймчан якутского коневода приветствовали национальными песнями и небольшим представлением, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

«КП» - Хабаровск» следит за путешествием с самого начала. Как рассказывал редакции сам Дугуйдан Винокуров, это не первое его путешествие. Несколько лет назад всадник дошел на лошадях из Якутии до Москвы.

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