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Общество2 апреля 2023 2:23

Скакал шесть недель: как якутский путешественник добрался на лошади до Колымы

Всадник из Якутии прошел на лошади до Колымы больше 800 километров
Оксана ШЕМЕТОВА
Путешествие прошло не без трудностей, но команда добралась до Сеймчана Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

Путешествие прошло не без трудностей, но команда добралась до Сеймчана Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

Вот и завершилось конное путешествие из Якутии на Колыму. Всадник Дугуйдан Винокуров прошел в общей сложности около 800 километров из Оймяконского района республики Саха до колымского Сеймчана. В пути он со своей командой находился шесть недель. К счастью, до пункта назначения путешественник добрался живым и здоровым, однако не обошлось в пути без трудностей и препятствий.

- Из родного села Ючюгей Оймяконского района Якутии мы выехали 21февраля. И утром 30 марта, пришли в поселок Сеймчан Магаданской области. Хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал во время поездки. Спасибо большое, что до последнего верили, помогали. За заботу, стимул и за то, что подбадривали нас, - говорит сам коневод.

В 10 числах марта команда вышла на самый сложный отрезок пути и попала на бездорожье. Сугробы стали серьезным препятствием на пути путешественника. Но лошади с этим справились. Почти 80 километров занял этот участок, а затем уже появилась дорога.

Старт путешествию был дан после того, как команда сходила на разведку. Цель путешествия - показать, на что способна якутская лошадь. Эта порода - выносливая, внешне она сильно отличается от обычных лошадей. Якутские животные могут долго идти по сугробам, находить пищу под снегом и переносить низкие температуры.

На Колыме путешественников встретили с почестями Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

На Колыме путешественников встретили с почестями Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

Поход Дугуйдана Винокурова стартовал в рамках проекта «Дорогой великих предков». Путешественник планировал посетить места, где бывали известные люди, меценат Николай Кривошапкин и якутский писатель Алексей Кулаковский. На Колыме команду встретили хорошо, полицейские сопровождали коневода по населенным пунктам.

- Госавтоинспекторы Отделения МВД России по Сусуманскому району вместе с представителями администрации встретили Дугуйдана Винокурова на подъезде к городу и проводили к месту ночлега. Затем они передали эстафету коллегам из Ягоднинского и Среднеканского муниципального округов - по пути дальнейшего следования экспедиции. В конечной точке - в посёлке Сеймчан якутского коневода приветствовали национальными песнями и небольшим представлением, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

«КП» - Хабаровск» следит за путешествием с самого начала. Как рассказывал редакции сам Дугуйдан Винокуров, это не первое его путешествие. Несколько лет назад всадник дошел на лошадях из Якутии до Москвы.

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