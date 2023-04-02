Он верил, что письмо дойдет до папы: открытка маленького мальчика из Магадана чудом попала к его отцу на СВО

Папу маленького Максима послание сына растрогало до слез Фото: телеграм-канал voenkor49

Нужно очень сильно верить и надеяться, и тогда самое заветное желание обязательно исполнится. История 6-летнего мальчика Максима до глубины души потрясла магаданцев, а еще, бойцов в зоне СВО. Максим так сильно хотел, чтобы его папа получил нарисованную открытку к празднику, старательно выводил каждый штрих, вкладывал в свое письмо всю душу и сердце, и самым чудесным образом его письмо дошло до адресата. Боец 155 дивизии, участник спецоперации, открыл посылку от земляков и увидел бесценное послание, аккуратно выведенное руками его собственного сына.

Чудеса вокруг нас

«Письмо папе…», далее фамилия бойца, и сведения об отправителе - это то, что написал Максим на своем послании. О том, какая реакция последовала от папы, гадать не стоит, такой сюрприз до слез растрогал буквально всех, включая даже сослуживцев папы Максима. Кажется, в тот день многие поверили, что чудеса все же иногда случаются.

Заведующая 69 садиком Юлия Богомолова рассказала, как ребята готовили свои подарки бойцам к 23 февраля. Свои письма и рисунки они адресовывали не конкертным бойцам, а просто всем солдатам. Здесь, в этом учреждении, к таким акциям относятся очень серьезно, участие принимают все. Когда начали рисовать, Максим сказал, что его папа сейчас там, защищает Родину. Тогда воспитатели предложилли Максиму написать письмо конкретно папе, а вдруг…

Коллектив садика уже не впервые передает письма солдатам, но именно этот раз стал самым трогательным и волшебным.

- Ребенок принял идею, нарисовал, мы положили его работу в одну из коробок, и отправили. И вот через месяц мама мальчика получает фотографию, где папа Максима стоит счастливый и держит послание своего сына, - рассказывает руководитель детского сада.

Мечта Максима осуществилась

Посылку, переданную в зону спецоперации из Магадана, по счастливой случайности передали в ту дивизию, где много бойцов с Колымы. Никто и предположить не мог, что письмо Максима попадет в руки отцу, но это все же произошло.

- Мы не думали, не представляли даже, что именно к нему попадет, потому что детки очень много рисовали, писали, все открытки с поздравлениями к 23 февраля и с пожеланиями скорейшего возвращения домой. Это не была адресная посылка, мы просто отправляли бойцам и не думали, что произойдет вот так. Может быть это совпадение, а может быть, так сложились звезды.

Слезы счастья

На вопрос, как отреагировала мама Максима на такие известия, Юлия Богомолова рассказала, что очень восторженно. На столько, что в два часа ночи она написала сообщение воспитателю, которая занималась организацией, и прислала фотографию счастливого супруга, получившего письмо.

- Мы когда узнали, были в шоке. Воспитатель потом говорила, представляете, мы ведь даже не думали, просто ребенок подписал в углу, папе от Максима, и так сложилось. Слезы счастья тогда были на глазах у многих.

О том, что его заветные строчки и рисунок дошли до папы, как верил и надеялся Максим, мальчик узнал от мамы. Его счастью, конечно же, не было предела. После того дня мальчик говорил в садике «вот видите, я нарисовал для папы, и папа получил». Теперь морпех из Магадана наверняка носит письмо сына у сердца, ведь старательно выведенные слова родного человека непременно согревают душу.

Эта история отозвалась в сердцах многих. Руководство и сотрудники 69 детского садика теперь не понаслышке знают, что все в этой жизни возможно. Они продолжают собирать для бойцов гуманитарную помощь, пишут вместе с детьми письма, рисуют открытки, и даже записывают видео обращения.

«Я видел, я бился, я шел до конца. Мама, мы победим»

Перед 23 февраля в садике организовали группу юных исполнителей, ребята перепели известную песню группы Любэ про Родину, а воспитатели смонтировали и отправили ролик через волонтеров солдатам.

«Головы вверх гордо поднять, за тебя, Родина-мать! Мы до конца будем стоять, за тебя, Родина-мать! Мы будем петь, будем гулять, за тебя, Родина-мать. И за страну, трижды «Ура», за тебя, Родина», - поют хором ребята. А на заднем плане у них бескрайние просторы Колымы. Но это не последний проект садика, сейчас ребята готовят песню для бойцов к 9 мая и тщательно репетируют. Ролик обязательно уйдет туда, в зону СВО.

- Мы продолжаем рисовать, мы не забываем наших ребят, будем еще отправлять, обязательно. Мы же понимаем, что все равно им там не хватает многого. Положили, что смогли, печенье, конфеты, салфетки, носки, перчатки, крема. То, что им нужно. К 9 мая мы соберем еще посылки, и обязательно нарисуем еще открытки.

Заведующая отмечает, что в Магадане к таким акциям относятся с особым патриотизмом. Практически все детские сады и школы передают письма бойцам, люди несут гуманитарную помощь. Один из пунктов сбора помощи находится рядом с 69 садиком, и сотрудники дошкольного учреждения частые там гости.

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