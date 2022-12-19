Погода в Хабаровском крае в очередной не сулит ничего хорошего Фото: Борис КОКУРИН

Погода в Хабаровском крае в очередной раз не сулит ничего хорошего. Неделя начнется хоть и без осадков, но с морозов. В середине «семидневки» на регион обрушится затяжной циклон.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ

Прогноз в Хабаровском крае неутешительный. Первая половина недели будет без осадков, но с трескучими морозами. Ночью температура воздуха будет около -23 -28 градусов, местами опустится до -33 -38 градусов. В горах лютый мороз - в районе -42 градусов.

Днем столбики термометров покажут -15 -22 градуса, в горах - порядка -28 -33 градусов. Ветер 8-13 метров в секунду.

- 22 декабря ждем выход циклона, который сохранит свое влияние 23 числа. На прекращение осадки пойдут 24-го. Ожидается снег, местами сильный. Особенно циклон заденет центральные и южные районы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

В период циклона в регионе ветер усилится до 18-23 метров в секунду. Вместе с тем погода в Хабаровском крае подарит относительно высокие температуры: ночью -13 -18 градусов, на севере - до -23 -28 градусов. В горах будет около -37 градусов. Дневные температуры поднимутся до -8 -15 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

Точный прогноз в Хабаровске аналогичный. Первая половина недели пройдет без осадков. Ночные температуры будут около -23 -25 градусов, днем - около -15 -20 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.

С 22 декабря погода в Хабаровске испортится из-за циклона. На город обрушится снег, который будет мести 23 числа и 24-го ночью. На прекращение осадки пойдут лишь днем в субботу.

Вместе с циклоном придет северный ветер с порывами 18-23 метра в секунду. Стихать он будет также 24 декабря.

Циклон в Хабаровске принесет повышение температур. Ночные будут в районе -13 -16 градусов. Днем комфортные -9 -12 градусов. 24 декабря еще теплее: ночью -9 -11 градусов, днем - в районе -4 -6 градусов.

В целом температурный фон в Хабаровском крае на четыре-семь градусов ниже нормы.

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