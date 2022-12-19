Оторванная рука и ушиб легких: что случилось с пострадавшими вахтовиками в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

В больницах продолжают оставаться 11 человек Фото: Прокуратура Хабаровского края

В больницах продолжают оставаться 11 человек, пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря. Четверо из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Восемь человек погибли.

ДТП С АВТОБУСОМ НА ТРАССЕ ХАБАРОВСК - КОМСОМОЛЬСК 16 ДЕКАБРЯ

ДТП случилось около 6:30 утра на 178 километре дороги Хабаровск - Комсомольск. Заказной автобус Golden Dragon вез 29 работников ООО «Амур Минералс» на золотомедное месторождение Малмыж. Предварительно, водитель не справился с управлением во время поворота на скользкой дороге. Автобус улетел в кювет.

Четверо человек скончались мгновенно, чуть позже погибли еще трое. 23 пострадавших госпитализировали в больницу села Троицкое. Здесь от полученных травм скончался еще один вахтовик. 19 пострадавших на вертолетах перевезли в Хабаровск, где распределили по двум краевым больницам.

В первую краевую доставили троих пациентов в состоянии средней степени тяжести. У пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, тупые травмы грудной клетки, у некоторых - сотрясение головного мозга. Один человек доставлен с переломом ребер и с повреждением легкого, его планируют перевести из реанимации в торакальное отделение.

Краевая клиническая больница имени Владимирцева приняла 16 пострадавших. Госпитализировали восемь человек, остальных отправили на амбулаторное лечение. Среди тех, кого положили в больницу, четверо пострадавших в тяжелом состоянии поступили в реанимацию, еще столько же - в другие отделения.

ПОСТРАДАВШИЕ В ДТП С АВТОБУСОМ НА ТРАССЕ ХАБАРОВСК - КОМСОМОЛЬСК 16 ДЕКАБРЯ

- Конечно, эмоционально они подавлены, и случившееся было для них определенным шоком, - прокомментировал Михаил Космачев, главный врач краевой клинической больницы имени Владимирцева. - Важно привести в порядок эмоциональный статус, потому что без настроя на выздоровление сложно лечить пациентов. У них типичные для такой аварии травмы: сочетанные, травмы головы, грудной клетки, фактически у всех и травмы конечностей. Прогнозы у большинства благоприятные.

Пациент с ушибом легких сейчас находится на аппарате ИВЛ. Помимо этого у него диагностирован перелом основания черепа. Врачи предполагают, что около месяца он будет находиться под постоянным наблюдением. Еще одному пострадавшему экстренно провели операцию сразу после ДТП, еще в больнице Троицкого. У пациента оторвана верхняя конечность.

- Здесь ему делали окончательную хирургическую обработку культи. То есть обрабатывали нервы и сосуды. Пока не под протез, а под заживление, - сообщил Михаил Космачев.

С первого дня проводились телеконсультации пациентов с Минздравом РФ, ситуацию держал на контроле глава ведомства Михаил Мурашко. Также с родственниками и пострадавшими работали психологи. Соцслужбы помогли обеспечить пациентов (среди которых не все - хабаровчане) средствами гигиены и одеждой.

Семьям погибших и пострадавшим будут выплачены компенсации из резервного фонда правительства Хабаровского края, а также от компании «Амур Минералс». По факту ДТП заведено несколько уголовных дел, проводятся следственные действия.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Погибли несколько человек, десятки покалечены: автобус попал в жуткое ДТП в Хабаровском крае

До шести человек возросло число погибших в ДТП с автобусом на трассе в Хабаровском крае 16 декабря (подробнее)

Михаил Дегтярев сообщил о семерых погибших в ДТП с автобусом рабочих на трассе в Хабаровском крае 16 декабря

Еще 23 вахтовика пострадали (подробнее)

Проведены обыски: Следком завел уголовное дело после ДТП с автобусом на трассе Хабаровск-Комсомольск

Следственный комитет завел уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Хабаровском крае (подробнее)

Число погибших в ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск увеличилось до восьми

Один человек скончался в больнице (подробнее)

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Не добрались до работы: полная хронология ДТП с автобусом вахтовиков, унесшее жизни восьмерых человек

Полиция завела уголовное по факту ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря (подробнее)

Обнародован список погибших в ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря

Авария унесли жизни восьмерых человек (подробнее)

По 1 миллиону рублей получат семьи погибших в ДТП на трассе Хабаровск-Комсомольск 16 декабря

Семьям пострадавших выплатят по 500 тысяч рублей (подробнее)

«Амур Минералс» прокомментировала ДТП с автобусом, в котором погибли семеро сотрудников в Хабаровском крае

Еще 23 вахтовика получили травмы (подробнее)