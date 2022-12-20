«Соул-урбанистика» от хабаровского девелопера

Что такое урбанистика? Интернет ответит, что это сфера деятельности, сфокусированная на городском развитии и планировании. Урбанистика изучает, каким должен быть город, чтобы он соответствовал потребностям жителей. Звучит довольно сухо и декларативно.

Что такое урбанистика для девелопера «Мекос»? Это желание преобразить пространство: сделать все, на что падает взгляд, комфортным и привлекательным. Стремление к созиданию, вектор развития.

«Соул-урбанистика» от хабаровского девелопера

Внутри строящегося квартала СК «Мекос» уделяет особое внимание гармоничной организации придомовых территорий:

- современные холлы с красивой отделкой, умные домофоны и теплые квартиры в каждом доме;

- внутри ЖК «Надежда» работает комплексная система видеонаблюдения более чем из 100 камер;

- жильцы могут быть спокойны за безопасность и сохранность имущества;

- продуманные общественные пространства, при создании которых учтены интересы жителей всех возрастов: детские площадки комфортно соседствуют с зоной воркаута и площадкой для активных игр, есть тихие зоны, где можно почитать книгу в уединении.

Но девелопер берет в разработку пространство, выходящее за границы жилого комплекса, уделяет внимание и прилегающим городским территориям. На вопрос о миссии СК «Мекос» представители компании отвечают так:

- Мы живем в Хабаровске, здесь же живут наши дети, и мы заинтересованы в развитии родного города. Насколько комфортным и привлекательным будет город для молодого поколения, зависит от всех нас. Очень хочется, чтобы здесь оставались умные ребята, которые сейчас массово едут на запад, просто потому что города в центре России более развитые. Именно поэтому мы стараемся благоустроить чуть больше, чем территория нашего ЖК. В это благое дело мы стараемся вовлечь как можно больше людей. Мы благоустраиваем район вместе с администрацией города, когда создаем новую точку в схеме маршрутов общественного транспорта и строим остановку. Мы благоустраиваем соседний парк вместе с жителями, когда организуем совместную высадку более 100 сосен, купленных за счет средств компании. Мы сами благоустраиваем соседнюю территорию, устанавливая лавочки для отдыха в тени деревьев парка и засыпая галькой дорожки для подхода к нему. Создаем аллеи, соединяющие соседние районы.

«Соул-урбанистика» от хабаровского девелопера

Девелопер не намерен останавливаться на достигнутом. В планах организация дополнительного освещения парка, чтобы жители района могли продлить свои прогулки, не тревожась о безопасности. Также СК «Мекос» планирует строительство большой спортивной площадки для жителей всего района в зеленой зоне, примыкающей к парку и ЖК. Прийти сможет любой желающий, это абсолютно открытая площадка. А еще - строительство долгожданной и очень желанной для жителей района площадки для выгула собак.

Девелопер «Мекос» в стремлении сделать любимый город краше мог бы стать отличным примером для каждой организации и для каждого неравнодушного к судьбе Хабаровска.