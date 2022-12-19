Школы и детские сады для городов и поселений: итоги работы Хабаровского края в 2022 году по развитию образования

Новая школа в селе Найхин Фото: Правительство Хабаровского края

2022 год уже однозначно можно назвать успешным для Хабаровского края. Несмотря на все трудности растут доходы бюджета, существенно сократилась безработица, строятся и сдаются больницы, школы, другие социальные объекты и жилые дома. Правительство региона оперативно реагирует на вызовы, используя широкий инструментарий льгот и мер социальной поддержки, чтобы помочь той или иной категории граждан.

Регион не живет сегодняшним днем, а выстраивает работу на большое будущее, поэтому большое внимание уделяется молодому поколению, а именно работе в части предоставления доступного и качественного образования. Для этого в крае реализуется национальный проект «Образование», позволяющий заниматься организацией инфраструктуры в столице края и за ее пределами.

В общей сложности в крае насчитывается 859 образовательных организаций различного уровня. Регион, тем не менее, не останавливается на этой цифре, продолжая строительство новых объектов. Недавно проинспектированный губернатором детский сад на 110 мест в селе Матвеевка находится на финальном этапе строительства и откроет свои двери уже весной следующего года. В Хабаровске приступили к строительству двух школ на 1100 мест, параллельно планируя еще одну школу на 2100 мест. Еще две школы в скором времени появятся в Хабаровском районе и Комсомольске-на-Амуре.

Без внимания не остаются и уже действующие образовательные учреждения в муниципальных районах, которые приводятся в состояние, отвечающее современными требованиями. Так, в четырех школах Нанайского, Комсомольского и Охотского районов завершены капитальные ремонты, а в шести сельских школах муниципалитетов обновлены спортивные залы. 69 образовательных учреждений в 2022 году дождались обновления компьютерного оборудования. Кроме того, в край прибыли 37 новых школьных автобусов для детей из 15 территорий региона.

Доступность образования обеспечивается созданием новых возможностей для получения знаний и развития навыков. За прошедший год базы трех школ-интернатов края обзавелись Центрами профессиональных компетенций для детей с ОВЗ, оснащенными мастерскими и реабилитационным оборудованием. В 13 территориях края в 2022 году открылись 23 центра образования «Точка роста», благодаря чему число центров в Хабаровском крае достигло 114 организаций. Цифровое образование дети получают в центрах «IT-Куб», которых в крае насчитывается уже четыре - новый центр открылся на базе Инженерной школы в Комсомольске-на-Амуре. Центр уже принимает более 200 детей, желающих развивать компетенции в сфере информационных технологий. Те, кому не хватает школы, дополнительно занимаются по техническому, естественнонаучному и туристско-краеведческому направлениям, для чего в 29 учреждениях края создано 621 место.

По уровню синхронизации системы подготовки кадров и кадровых потребностей экономики края Хабаровский край удерживает лидирующие позиции среди регионов Дальнего Востока и занимает третье место по всей России. Три профессиональных образовательных организации края вместе с региональным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - в десятке лучших организаций по стране.

Ежегодно Хабаровский край становится площадкой для проведения региональных чемпионатов по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы». По итогам финала Национального чемпионата 2022 года сборная Хабаровского края удостоилась восьми медалей и 18 медальонов, расположившись на 18 месте. Регион - первый в ДФО участник движения «Молодые профессионалы».

Серьезная работа по повышению роли краевых университетов в развитии региона ведется при поддержке федерального центра и лично президента России, который одобрил инициативу создания в Хабаровске межвузовского университетского кампуса. Согласно проекту, масштабный объект будет готов в 2026 году.