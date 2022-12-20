Ольга Булкова: «Надо работать в единой команде»

Экосистема Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза настроена на эффективное сотрудничество своих предприятий с органами власти всех уровней, контролирующими структурами, наукой и медиа.

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, председатель Общественного совета при комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края Ольга Булкова отмечает:

«Сегодня мы все взаимозависимы, и нам нужно слышать друг друга, чтобы развивать экономику Хабаровского края, Дальнего Востока и нашей страны.

Уходящий 2022-й несмотря на свою сложность показал, что все пути к этому открыты, надо только работать в единой команде».

Чтобы все видели, что рыбаки настроены на конструктивный и честный диалог, отстаивание интересов отрасли и сохранение северных территорий на восточной границе России - «Комсомольская правда» - Хабаровск» разместила на своем сайте специальный репортаж без закадровых комментариев с ежегодного общего собрания.

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