Хотел покрыть долги: директор коммерческой компании похитил у банка 137 миллионов рублей в Хабаровске

Обвиняемого будут судить по трем статьям Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора акционерного общества, которое занималось строительством дорог.

Как установило следствие, с августа 2017 года по июль 2019 года руководитель коммерческой организации хотел получить крупный кредит у финансовой организации. Для одобрения он представил в банк фиктивные сведения о наличии имущественных прав, которые можно было использовать в качестве залога для получения займа.

Директор предоставил документы о наличии в собственности тяжелой спецтехники, а также договора субподряда на ремонт дороги, который осуществлялся без фактического участия предприятия, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Вот только полученные деньги были направлены совсем не на те цели, которые заявлялись.

Акционерное общество тратило денежные средства на погашение долгов предприятия, не связанных с целями кредита и контрактом.

Чтобы отвести подозрения, на первых порах компания выплачивала ежемесячные платежи. В августе 2017 года была предпринята попытка легализации 20 миллионов рублей. В период с 25 сентября по 1 декабря деньги были выведены за счет осуществления фиктивных сделок с подконтрольными организациями.

Соучастник преступления стал руководителем общества с ограниченной ответственностью еще в июле 2016 года. Однако уголовное дело против него прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Центральный районный суд Хабаровска начнет рассматривать дело против одного обвиняемого по статьям «Мошенничество в сфере кредитования», «Легализация (отмывание) денежных средств» и «Незаконное создание (реорганизация) юридического лица».

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