Предпринимателя арестовали после смертельного ДТП с автобусом вахтовиков в Хабаровском крае

В ДТП погибли восемь человек, 22 получили травмы Фото: Социальные сети

Продолжается расследование двух уголовных дел после ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря. Напомним, что авария случилась рано утром по пути на месторождение Малмыж. Погибли восемь человек, 22 получили травмы.

ДТП С АВТОБУСОМ НА ТРАССЕ ХАБАРОВСК - КОМСОМОЛЬСК 16 ДЕКАБРЯ

ДТП случилось в 6:30 часов на 178 километре трассы Хабаровск - Комсомольск. Предварительно, водитель не справился с управлением во время поворота. На скользкой дороге автобус Golden Dragon занесло, и он опрокинулся в кювет.

На месте аварии погибли семеро вахтовиков, еще 22 работника были госпитализированы в больницу села Троицкое в состоянии различной степени тяжести с травмами грудной клетки, конечностей и головы. У одного вахтовика оторвало руку. Также пострадал водитель. Уже в больнице скончался восьмой человек.

Все вахтовики работали в ООО «Амур Минералс». Автобус был нанят по договору подряда у ИП Решовский. По факту ДТП в офисах компании-работодателя и перевозчика были проведены обыски. СКР завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», МВД - о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

ДТП С ПОГИБШИМИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

- Установлено, что перевозчиком надлежащим образом не было организовано оказание услуг, поскольку водитель автобуса не проходил обязательный медицинский предрейсовый осмотр, изъятая документация имеет признаки фальсификации. Следствием отрабатываются все версии случившегося, в том числе версия о том, что водитель автобуса уснул во время движения транспортного средства. Окончательная правовая оценка действиям причастных к совершению преступления лиц будет дана по результатам расследования. Проводится комплекс следственно-процессуальных действий, направленный на сбор доказательственной базы, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Индивидуальный предприниматель, которому принадлежал автобус, задержан. Его отправили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Семьям погибших и пострадавшим будут выплачены компенсации из резервного фонда правительства Хабаровского края, а также от компании «Амур Минералс».

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