Михаил Дегтярев: Нельзя бросать людей без бензина и дизеля

Поддержка северных районов будет наращиваться краевым правительством Фото: Правительство Хабаровского края

Наибольшее внимание в ходе рабочей встречи губернатор края и глава Тугуро-Чумиканского района Изабелла Осипова уделили социальному и экономическому развитию района.

На старте беседы глава муниципалитета поблагодарила Михаила Дегтярева за оперативное реагирование на наиболее болезненные вопросы жителей района и их скорейшее устранение. Губернатор, в свою очередь, пояснил, что северным районам отдается приоритет в реализации мер, направленных на социально-экономическое развитие.

- Во время первого знакомства с этими территориями в 2020 году для нашей команды я сформулировал правило: мы будем их поддерживать. Поэтому запущенная программа не только будет только набирать обороты, - заявил Михаил Дегтярев.

Слова о поддержке подкрепляются результатами. Здание для клуба в селе Удское было отремонтировано, а центральная районная больница получила новое рентгенологическое оборудование. Знаковое событие для Чумикана – приобретение установки модульной автозаправочной станции для повышения доступности населению топлива. Заведует модульной станцией АО «Хабаровские энергетические системы», учредителем которого является правительство края.

- От отсутствия заправки страдали в первую очередь местные жители. В условиях рынка предпринимателям не выгодна реализация малых объемов, но людей нельзя бросать без бензина и дизеля. Поэтому единственно верным решением было поручить эту работу госкомпании. Посмотрим, как она в этом году справится, - рассказал глава региона.

В этом году в период навигации в район поступит топливо для розничной торговли, а сама модульная установка придет в действие в ближайшие месяцы. Кроме того, для беспрепятственного завоза горючего в труднодоступные населенные пункты, район получил автотопливозаправщик из резервного фонда краевого правительства. Техника уже прибыла в Чумикан для прохождения лицензирования, после чего заправщик будет готов к использованию.

Отдаленность района, тем не менее, не препятствует реализации на территории муниципалитета крупных инвестиционных проектов: «Полиметалл» осваивает Кутынское золоторудное месторождение, продолжается строительство частной Тихоокеанской железной дороги и возведение морского порта Эльга. Губернатор отметил, что большие проекты способствуют развитию социальной инфраструктуры и, как следствие, увеличению доходной базы района.

Крупный бизнес, действующий в регионе, по мнению губернатора, должен участвовать в социальном развитии территорий, обеспечивая комфорт населения. Так, усилиями «Полиметалла» в прошлом году удалось реанимировать зрительный зал дома культуры в селе Чумикан, а также поддержать издание эвенкийско-русских словарей для учеников начальной школы.