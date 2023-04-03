«СКА-Хабаровск» не может выиграть ни одного матча после возобновления чемпионата Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Матч 25-го тура для коллективов из Хабаровска и Уфы должен был выявить, кто прервет свою серию неудач.

«СКА-Хабаровск» очень слабо вкатился в игровой ритм после возобновления чемпионата. Подопечные Романа Шаронова за четыре игры не смогли забить ни одного мяча и записали в актив всего одно очко после встречи с «Енисеем».

«Уфа» также оказалась в незавидном положении. Клубу из столицы Башкортостана серьезно урезали финансирование, что сказалось на трансферной политике. Команда находится на грани вылета в более низкий дивизион. К этому можно прибавить поражение в трех прошедших матчах.

Изучив дальневосточный коллектив, хозяева поля начали матч крайне активно. Первый «пожар» у ворот случился уже на пятой минуте, когда голкиперу Исламу Имамову пришлось «включить ноги», чтобы отвести угрозу от ворот.

На 16-ой минуте стремительная контратака «Уфы» все же увенчалась успехом. Сольный проход по левому флангу со смещением в центр в исполнении Романа Минаева позволил открыть счет после точного удара в ближний угол - 0:1.

Аналогичная ситуация на 21-ой минуте могла привести ко второму взятию ворот. И если с первым ударом голкипер справился, то добивание могло стать роковым. Однако игрок соперников оказался не точен и пробил над перекладиной.

На 34-ой минуте полузащитник «СКА-Хабаровска» Денис Фомин получил прямую красную карточку за «фол последней надежды», пытаясь остановить нападающего «Уфы».

На старте второго тайма у хабаровчан появилась прекрасная возможность отквитать один мяч, но защитник Магомед Мусалов после выверенного навеса оказался в положении «вне игры». Спустя несколько минут Илья Петров подключился к атаке и нанес пушечный выстрел по воротам. Мяч «облизал» штангу и покинул пределы поля.

Немного переведя дух после обороны своих ворот, уфимцы все же перешли в активные наступательные действия. На 69-ой минуте Артем Погосов после череды рикошетов переправил мяч за спину вратаря дальневосточников, увеличив отрыв в счете.

На 89-ой минуте хозяева как «по нотам» разыграли комбинацию и добились внушительного перевеса в счете - 3:0. Этот результат был зафиксирован судейским корпусом как окончательный.

«Уфа» прервала свою череду неудач и занимает 16-ую строчку в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» откатился на 10-ую позицию, имея в активе 34 очка. Следующий матч подопечные Романа Шаронова проведут 8 апреля против «Нефтехимика».

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