«Я стал больше любить жизнь»: участник СВО из Хабаровска потерял обе ноги и остался оптимистом

Павел Борисенко был ранен на СВО и потерял ноги, но это его ни чуть не сломило Фото: скриншот с видео

Павел Борисенко - это человек-позитив, тот, у кого стакан всегда наполовину полон. Даже после того, как он потерял обе ноги на спецоперации, парень вовсе не отчаялся, встал на протезы и продолжил заряжать своей сильной энергией окружающих. Такое ранение - меньшее из зол, как говорит сам Павел, и было бы куда хуже, если бы он потерял руки, или повредил другие важные части тела. «У ног одна функция - ходить».

Своим примером хабаровчанин показывает, что все проблемы решаемы, нет таких ситуаций, из которых нельзя найти выход. Самое главное - не терять оптимизма, любить жизнь, испытывать радость даже от самых незначительных событий, мелочей, а еще, наполнять каждый новый день счастьем.

Чудом остались живы

Павел ушел на спецоперацию в прошлом году, в марте случилось так, что он попал под обстрел. Тогда он и водитель автомобиля чудом остались живы.

- Нужно было ехать из точки А в точку Б, и я поехал на машине вместо своего товарища. Начался арт-обстрел, и там было без шансов, но, слава богу, я и водитель остались живы. Прилетело несколько снарядов на стык с машиной, каким-то чудом ее не разорвало, и затем нас успешно эвакуировали. Я очень благодарен и ребятам и медикам, которые спасли нам жизнь, - рассказывает Павел в интервью, опубликованном городским сообществом «Мой день. Хабаровский край».

«Привет из Хабаровска»

Ранение оказалось сильным, Павел потерял много крови, пришлось везти в госпиталь в Санкт-Петербург. Позже медики рассказывали раненому, что когда борт встречали, Павел, даже на каталке умудрился пошутить, он сказал тогда - «Привет из Хабаровска».

- Когда я очнулся на столе у врачей, в полевом госпитале, первым делом я распереживался за свои татуировки, у меня было изображение Дэвида Бекхэма на правой икре, и в голове пролетела мысль, что очень жалко, такое красивое тату было. Потом я спросил, где водитель, который очень плохо водит, а то мы как бы чуть-чуть не доехали до места, - говорит хабаровчанин.

Заражает своим оптимизмом

Человек, излучающий такую энергию, такой настрой, всегда находится в центре внимания. Когда Павла переводили из реанимации в терапию, с самого порога палаты он поднял соседям настроение. Юмор - лучшее лекарство, поэтому заезжая в палату Павел пошутил: «Вы чего такие унылые, кто у вас тут вообще старший, кто смотрящий?». Уже спустя сутки ребята в палате говорили, что он своим поведением и отношением к жизни, не смотря на такое серьезное ранение, все же зарядил народ хорошим настроением.

А Павел и дальше продолжил подбадривать соседей. Причем не важно, были там старшие по званию, или нет. В госпитале бойцов навещали многие публичные личности, актеры, музыканты, певцы. Павел рассказывает, что в один из дней пришел артист, снимавшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей». В детстве Павел любил вместе с отцом смотреть его по телевизору. Гость взял номер телефона Павла и затем ему стали поступать от него послания, записанные лично актерским составом сериала.

Заново учился ходить

Долгое время после лечения Павел ждал протезирование. А когда получил долгожданные железки – очень обрадовался. Конечно, пришлось учиться ходить на них, терпеть боль, но счастье и радость от того, что он снова стоит в полный рост - просто перекрывали все остальное.

- Когда изготавливали протезы, делали слепки, спрашивали, какой был рост, размер ноги, рост я тот же оставил, а вот размер чуть уменьшил, потому что я носил 44, и мне всегда казалось, что слишком большая нога, не красиво. Попросил сделать 42-43. Есть плюс - можно месяц носить одни носки, - смеется Павел.

Поддержка близких - бесценна

Павел по своей сути - общительный, коммуникабельный человек. Безусловно, его окружает много людей, друзей. К своим близким он относится с особым трепетом, отзывается о них с любовью. Друзья Павла устроили настоящий концерт перед госпиталем в честь дня рождения друга, спели самые любимые песни их компании. А все общение строится на позитивной ноте, его не жалеют, иногда даже подкалывают, и все в общем-то по-старому.

После госпиталя Павел вернулся домой, к своему питомцу - собаке Честеру. Сначала пес будто обижался на хозяина, что тот его оставил, но затем буквально не отходил от Павла. Парень тогда решил, раз уж его жизнь изменилась, то и в быту необходимо что-то поменять. Хабаровчанин сделал новый ремонт дома, поменял машину на ту, что с ручным управлением, сделал себе хороший подарок - пианино, и набил новые татуировки – с изображением кадра из фильма «Брат», и Успенского собора, расположенного в родном городе.

- Я безумно люблю свой город, я горжусь, что я здесь родился, я горжусь, что я русский и родился в этой стране, и решил отдать дань уважения всему этому с помощью очередной работы у себя на теле, - говорит Павел.

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