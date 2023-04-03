Ветром надуло: дым и запах гари от природных пожаров из других территорий напугали хабаровчан

Пал сухой растительности может распространяться на большие площади Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Новая неделя вместо яркого солнечного дня встретила хабаровчан замутненным из-за дыма небом и запахом гари. Как сообщают жители Хабаровска, запах дыма разносился по городу в тот момент, когда в самом Хабаровске не было зафиксировано крупных возгораний, что и вызвало вопросы у населения.

Всему виной – пожары и пал травы, участившийся с приходом настоящей весны после схода снежного покрова. Однако хабаровчане всего лишь наблюдают последствия пожаров соседних территорий.

- То, что доносится до Хабаровска, переносится ветром с юго-запада и южных территорий. В Хабаровском крае это район имени Лазо, кроме того, наиболее горячие точки сейчас зафиксированы на юге Приморья, а также в ЕАО, где введен режим ЧС. Поэтому запах гари, который почувствовали жители Хабаровска, никак не угрожает самим хабаровчанам, - заверили «КП» - Хабаровск» в Дальневосточном гидрометцентре.

По информации ГУ МЧС по Хабаровскому краю, на территории региона наибольшую опасность сегодня представляют южные и центральные районы, где уже установились положительные температуры, истребившие все следы снега.

- Возгорания чаще всего происходят на территориях, где не ведется активная деятельность - пустыри в населенных пунктах, территории сельхозхназначения без обработки, придорожные участки. В том числе, возможны возгорания на территории дачных обществ, где есть заброшенные участки, позволяющие огню распространиться на большие площади, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Только за первые дни апреля было зафиксировано 64 случая возгорания сухой травы в окрестностях южных и центральных районов. На месте любых термических аномалий оперативно появляются сотрудники пожарного надзора с проверкой и выяснением обстоятельств случившегося. Установленные нарушители попадают под серьезные административные наказания в виде штрафов на десятки тысяч рублей. Поэтому, несмотря на то, что дым пришел в Хабаровск из других территорий, не следует допускать его появления, в каких бы то ни было населенных пунктах.

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