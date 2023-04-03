Стены в домах начали разрушаться из-за сильных толчков Фото: социальные сети

Мощное землетрясение на Камчатке, случившееся днем 3 апреля, повлекло за собой разрушительные последствия. По большей части в регионе пострадали магазины - внутри с прилавков попадал товар, бутылки в винных отделах разбились вдребезги и залили содержимым полы торговой точки. Особенно сильно досталось магазинам бытовой техники, дорогостоящие плазмы обрушились с полок и повредились. Глава региона Владимир Солодов организовал оперативный штаб, первое заседание намечено на сегодня.

Еще несколько афтершоков

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения была умеренной - 6,9, а такие последствия оно повлекло лишь потому, что эпицентр располагался близ Петропавловска-Камчатского, поэтому и толчки ощущались так сильно. После первого и второго толчка последовало еще несколько афтершоков, но уже с меньшей и не столь ощутимой магнитудой.

- Многие строения получили различные повреждения - это трещины, обвалившаяся штукатурка, где-то упали плиты со стен. С одного из зданий в Петропавловске-Камчатском упали бетонные обломки на улицу, и, к счастью, никого не задели, - говорит Солодов.

В магазинах товары начали сыпаться с прилавков Фото: социальные сети

Спасатели обследуют строения

В крупных городах и поселках Камчатки, где толчки были ощутимыми, работают оперативные группы. На местах обследуют строения и здания, собирают общую информацию о последствиях. Позднее, на оперштабе, будет определено, какие меры необходимо принять.

Землетрясение все же нарушило работу инженерных сетей в некоторых районах. На Мутновской ГеоЭс-1 из-за вибрации отказал турбогенератор, в результате без света остались несколько микрорайонов Петропавловска. Эту проблему решили сразу, к работе подключили дополнительное оборудование и свет подали.

Точная информация о землетрясении на Камчатке 3 апреля следующая: сейсмособытие произошло в 15:06 по местному времени на глубине 100 километров. Эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

Последствия землетрясения оказались не самыми приятными Фото: социальные сети

Люди были в панике

После того, как регион сильно «трехануло», по социальным сетям и пабликам полетели видеоролики. На кадрах запечатлено, как в помещениях трясутся стены, в одном из домов кот так испугался, что пулей вылетел из комнаты. Вещи и мебель падали, а люди были, мягко говоря, шокированы происходящим. «КП» - Хабаровск» удалось узнать у местных жителей, как они пережили проказы стихии и собрать несколько эпичных видеороликов.

Повторение ЧП 2006 года?

В последний раз на территории современного Камчатского края такое мощное землетрясение было в 2006 году. Многим оно известно, как Олюторское землетрясение. ЧП произошло примерно в то же время, что и нынешнее - 21 апреля. Тогда с территории Корякского автономного округа (ныне Камчатский край) и прилегающих районов Камчатской и Магаданской областей зафиксировали подземные толчки от 2 до 10 баллов. Больше остальных землетрясение ощутили жители Олюторского района. Тогда никто не погиб, но травмы получили 30 человек. Эвакуировать в Петропавловск-Камчатский пришлось 1 201 человека.

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