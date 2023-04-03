Погода в Хабаровском крае будет сохранять неустойчивый характер Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровском крае будет сохранять неустойчивый характер. Из-за этого в регионе на несколько дней объявлено штормовое предупреждение. Подробный недельный прогноз в Хабаровском крае - в нашем материале.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ

Прогноз в Хабаровском крае не радует: впереди нас ждут дожди и мокрый снег. Самые сильные осадки обрушатся 7 марта. Ветер с юго-западного сменится на северо-восточный и будет в среднем 7-12 метров в секунду. 4 и 5 марта порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

Рухнут и температуры. Прогноз в Хабаровском крае говорит о том, что предстоящая ночь будет последней перед неделей прохлады. Столбики термометров покажут +2+8 градусов, на севере опустятся до -3-8, в горах остановятся на отметке -16 градусов.

В остальные дни недели погода в Хабаровском крае будет не такой комфортной. Ночью температуры окажутся в пределах 0-5 градусов, на севере - в районе -8-13, в горах рухнут до -23 градусов. Днем на большей части региона воздух будет прогреваться до +9+14 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз в Хабаровске малоприятный: в ночь на 4 апреля пройдет дождь. Осадки вернутся 6 числа, самый пик придется на 7-е. Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Закончатся осадки ночью, 8 апреля.

Усилится и ветер. Согласно прогнозу в Хабаровске на неделю, 4 и 5 апреля ожидаются порывы 15-20 метров в секунду. 6 и 7 числа порывы стихнут до 9-14 метров в секунду.

Что касается температуры, то погода в Хабаровске на неделю не обещает быть теплой. По ночам столбики термометров будут показывать 0+5 градусов. Днем в начале недели воздух будет прогреваться до +9+12, к концу «семидневки» - до +6+7 градусов.

- Тепло по +17+18 было кратковременным, температура воздуха была на 10-12 градусов выше. Сейчас мы возвращаемся к норме. В отдельные температура будет колебаться в пределах двух градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна