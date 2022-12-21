Домашний интернет от «Билайн» заиграл по-новому

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«Билайн» провел работы по оптимизации и модернизации сети домашнего интернета в Хабаровске. Оператор связи заменил старую линейку сетевого оборудования на более отказоустойчивую новую и перевел абонентов на IPoE - технологию, которая основывается на типе соединения «динамический IP».

В результате для пользователей домашнего интернета «Билайна» - одни плюсы. Начнем с того, что обновление оборудования снизит длительность и количество аварий на сети. Пользователю не нужно будет каждый раз устанавливать, настраивать соединение для доступа в интернет на роутере или компьютере - все происходит автоматически. Технология IPoE также снизит нагрузку на роутеры, что улучшит качество и скорость интернета в квартире.

К тому же, теперь расширился модельный ряд роутеров, которые абонент может установить у себя дома.

Попробовать обновленное качество домашнего интернета можно в комплекте с мобильной связью и ТВ. С тарифным планом «Для тебя и дома 1» абонентская плата составит 700 рублей в месяц*. Пользователям будут доступны:

- Безлимитный домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с;

- Домашнее ТВ с более, чем 190 ТВ-каналами;

- 40 ГБ мобильного интернета, 1000 минут на звонки и безлимитные мессенджеры, а также возможностью подключить до двух номеров;

- Доступ к «Билайн ТВ» на любых пяти поддерживаемых устройствах, включая мобильные устройства iOS, Android, Смарт ТВ LG и Samsung, Android TV устройства, приставку Apple TV, и сайт http://beeline.tv ;

- Бесплатная подписка viju на фильмы для всей семьи в онлайн-сервисе «Билайн ТВ» на два месяца. Стоимость подписки с третьего месяца 199 руб/мес.;

- Антивирус Касперского KasperskyInternetSecurity на два и три устройства**;

- Фиксированный IP-адрес;

- Возможность аренды ТВ-приставки и Wi-Fi роутера.

Чтобы подключить домашний интернет «Билайна», оставьте онлайн-заявку на сайте или звоните по телефону: 8 800-700-8000 и выбирайте понравившийся тариф, удобную дату подключения. Технический специалист произведет в назначенное время подключение и настройку тарифа.

* Подробные условия: https://khabarovsk.beeline.ru/customers/conv-details-page/index/dlya-tebya-i-doma-1/

**услуга является дополнительной, взимается дополнительная плата