Жизни 200 людей висели на волоске: СК завершил расследование аварийной посадки обледеневшего самолета Магадан - Новосибирск

В пути у самолета одна за другой отказали несколько систем. Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

«Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Лечу в аэропорт», - эта запись переговоров год назад наделала много шума. Международный сигнал бедствия подал экипаж Airbus-321, летевший рейсом Магадан - Новосибирск 2 декабря 2021 года. В пути у самолета одна за другой отказали несколько систем, затем отключилась практически вся электроника. На борту находилось 202 человека и семь членов экипажа.

БЫЛО ЖУТКО СТРАШНО

О том, что что-то идет не так, пассажиры аэробуса догадались сразу. Самолет, как признавались люди, в начале полета вел себя нетипично: его трясло, мотало из стороны в сторону, подкидывало вверх и вниз. Встревоженные стюардессы не разносили напитки и прекратили объявлять информацию по громкой связи.

- Было жутко страшно. Все пассажиры оцепенели и вжались в кресла, но никто не позволил себе истерики. Думаю, это связано с тем, что в салоне было много мужчин, да и сами магаданцы люди суровые, - рассказывал тогда пассажир лайнера Андрей Никитин.

Около полутора часов люди провели в страхе, прощаясь с жизнью и мысленно - с родными и близкими. Все это время в кабине пилотов шла борьба за жизни пассажиров на борту. Экипаж пытался взять контроль над взбесившимся Airbus-321. Поединок был жестоким, пилоты вышли из него победителями.

ОБЛЕДЕНЕНИЕ

В полете выяснилось, что отказ систем произошел из-за обледенения самолета. Лайнер сильно кренило (до 47 градусов), нос воздушного судна то задирался, то резко опускался. Из показаний бортового самописца следует, что аэробус за четыре минуты терял около 2,5 километра высоты, а затем набирал ее снова.

Экипаж передал в эфир международный сигнал бедствия Mayday (Мэйдэй) и начал буквально «ловить» неуправляемый борт. Судя по опубликованным записям переговоров, пилоты попытались вернуться в аэропорт Магадана, но изменили решение и взяли курс на Иркутск. До Новосибирска аэробус не дотянул бы, а ближайшие Якутск, Читу и Нерюнгри экипаж решает миновать. Почему - читайте в нашем материале с ответами на многие вопросы об авиаинциденте.

В итоге у пилотов получилось взять контроль над лайнером, стабилизировать его и долететь до Иркутска. Аэробус совершил успешную аварийную посадку в 13:16 по местному времени (16:16 по магаданскому времени). Никто не пострадал.

ПРИЧИНЫ

Сразу же заговорили о том, что противообледенительная обработка перед взлетом была проведена некачественно. Либо сама жидкость была «не первой свежести». Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья» и организовал доследственную проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Тем временем и сообщество авиаторов, и пассажиры обледеневшего самолета сходились во мнении и называли пилотов Airbus-321 героями. Несомненно, экипажу пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы стабилизировать лайнер. Любое неверное движение или решение авиаторов могло привести к чудовищной трагедии и смерти более 200 человек.

- Да, были перегрузки, да, было моментами неприятно, но люди, которым я и другие пассажиры доверили жизни, не подвели нас. Я про пилотов и бортпроводников, - писал пассажир Владимир на своей страничке в соцсетях. - КВС (командир воздушного судна - прим. ред.) и второй пилот сделали наш полет полноценным, а именно - со взлетом, полноценным полетом над красивыми местами и плавной, мягкой посадкой.

ВЫВОДЫ СЛЕДСТВИЯ

Airbus-321 простоял на летном поле порядка двух часов. В Магадане была метель, поэтому самолет был припорошен снегом. Именно на это грешили некоторые, мол, сугроб мог растаять и покрыть коркой льда лайнер. Но эта версия была опровергнута: снег сдуло во время взлета.

Что касается качества противообледенительной жидкости, то проведенные экспертизы показали: с ней все в порядке. Она соответствовала нормам и требованиям. Противообледенительная обработка была сделана в соответствии с запросом командира воздушного судна и по всем правилам.

Тогда что послужило причиной обледенения? Совокупность факторов, среди которых ужасная погода в Магадане. Из-за этого перед приемниками полного давления появились наросты льда. К погоде претензий не предъявишь, поэтому у следствия не осталось вопросов ни к пилотам, ни к авиакомпании, ни к службам аэропорта.

- Следственными органами Восточного МСУТ СК России принято решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Екатерина Петрушина, официальный представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Виктор Саженин, заслуженный пилот России:

«Не помню, чтобы такие ситуации у нас в стране заканчивались чрезвычайным происшествием»

- Самолеты должны летать также регулярно, как и ходить поезда. Современные воздушные суда оснащены оборудованием, которое позволяет выполнять рейсы практически в любую погоду. Для того, чтобы избежать обледенения, самолет обрабатывается на земле: это рулевые и несущие поверхности, плоскости крыльев, хвостовой стабилизатор. В полете экипаж получает информацию о скорости и изменении положения воздушного судна со специальных приемников. От них же запитывается вся автоматика, которая управляет лайнером. Имеется ввиду автопилот.

Поэтому при обледенении приемников не только экипаж получает неверную информацию, но и автопилот. Однако это не является критической ситуацией. Экипажи тренируются в специальных тренажерах с такими отказами, подобные случаи встречаются и в практике, правда, не так часто. Обычно такие ситуации происходят в первые минуты после взлета. Внезапно во время полета такого случится не может. И я не помню, чтобы такие случаи у нас в стране заканчивались чрезвычайным происшествием.

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