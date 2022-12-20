Новый год под угрозой: в Хабаровском крае запретили проводить массовые мероприятия из-за высокой заболеваемости

302 класса в школах и 149 групп в детсадах закрыты на карантин Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае за последние несколько недель серьезно возросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Причем 70 процентов заболевших - это дети. Обстановка сложная в 15 муниципалитетах, практически по всему краю эпидпорог сильно превышен. Более или менее нормальная ситуация пока только в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.

Главный санитарный врач края официально объявила регион неблагополучным по заболеваемости, и из-за этого на всей территории решено ввести новые ограничения. Так, в поликлиниках края решено ввести раздельный прием пациентов с симптомами заболеваний, оказывать первую медпомощь пациентам на дому, а в стационары пока не пускать посетителей. Врачи и медперсонал должны обязательно носить защитные маски и пользоваться дезинфицирующими средствами.

В детских садах и школах теперь ежедневно будут вести мониторинг посещаемости, выявлять, кто не ходит именно из-за того, что болеет. Дети с признаками ОРВИ или гриппа в учреждения допускаться не будут, а если в классе или группе отсутствует минимум 20 процентов детей - образовательный процесс будут отменять на неделю.

Еще одно ограничение касается проведения культурно-массовых мероприятий. Впереди самый пик новогодних утренников и корпоративов, будут ли их полностью запрещать - в постановлении не сказано. Формулировка звучит так:

- ... Временное ограничение проведения массовых культурных и спортивных мероприятий между образовательными организациями в закрытых помещениях, общешкольных мероприятий... Временное ограничение культурно-массовых мероприятий, - сказано в постановлении.

Помимо этого, в помещениях, в том числе школах, садах, дворцах, домах культуры, центрах спорта и прочих, должна проводиться влажная уборка, проветривание, дезинфицирование.

Как сообщает краевой Роспотребнадзор, сейчас в регионе эпидемическая ситуация по ОРВИ сложная. Заболеваемость превышает эпидпорог на 166 процентов. Болеют дети, 302 класса в школах и 149 групп в детсадах закрыты на карантин. А полностью не работают в крае шесть школ и шесть детсадов.