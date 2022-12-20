Догорающие лопасти и груда металла: появилось видео после крушения вертолета МИ-8Т на Колыме

Последствия крушения Фото: Восточное МСУТ СК России

Появились новые подробности ЧП в Магаданской области, которое произошло 19 декабря. В 11:30 утра вертолет МИ-8Т, принадлежащий ООО «Поляр-Авиа», потерял управление и врезался в строительный вагончик при аварийной посадке в 80 километрах от села Тахтоямск. Воздушное судно опрокинулось на бок и загорелось.

Все, что осталось от вертолета Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Транспорт вылетел из Магадана ранее в тот же день. Он направлялся на золотой прииск в Тахтоямск. На момент происшествия в вертолете находились три члена экипажа - все профессиональные летчики. Они смогли экстренно покинуть воздушное судно. Один из летчиков находился слишком близко к месту падения и получил ожоги. Его увезли в больницу на лечение. Двое других не получили серьезных травм. Пассажиров в вертолете не было, рейс перевозил продукты питания и запчасти для рабочих.

Вертолет полностью выгорел Фото: Восточное МСУТ СК России

Восточное межрегиональное СУТ СК России опубликовало видео с места происшествия. Повреждения транспорта оказались весьма серьезными. После крушения МИ-8Т, вспыхнув как спичка, полностью прогорел к прибытию на место других людей. Огонь удалось потушить, но вертолет не подлежит восстановлению.

- Следователями возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. Следователи работают на месте: проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Петрушина, старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России.

Свою проверку также начала дальневосточная транспортная прокуратура. Специалисты проверят соблюдение «Поляр-Авиа» законодательства для обеспечения безопасности полетов.

- Если выяснится, что имелись нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Глазова, представитель дальневосточной транспортной прокуратуры.

Следком и прокуратура проводят проверку Фото: Восточное МСУТ СК России

В данный момент проверка только началась. Сотрудникам предстоит выяснить, что же все-таки привело к крушению вертолета. По предварительной информации от правоохранительных органов, судно попало в снежный вихрь, из-за чего стало невозможным управление транспортом. Эта версия, однако, еще не подтверждена официально.

- Сейчас нам ничего не известно, на место еще даже Москва не вылетала. Проверка займет минимум полгода, до ее окончания мы не может что-то сказать, - рассказали «КП» - Хабаровск» в авиакомпании «Поляр-Авиа».

Один человек пострадал Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Расследование продолжается. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Вертолет МИ-8Т разбился при посадке в Магаданской области

Воздушное судно столкнулось со строительным вагончиком (подробнее)

Летели в снег и врезались в вагончик: появились подробности крушения вертолета Ми-8Т в Магаданской области

Три члена экипажа вертолета МИ-8Т спаслись после крушения в Магаданской области (подробнее)

Один человек пострадал: следователи раскрыли неожиданный факт о крушении вертолета в Магаданской области

Следком завел уголовное дело после крушения вертолета МИ-8Т в Магаданской области (подробнее)