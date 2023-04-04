«Если упадет - людей раздавит»: жители Хабаровска боятся ездить по Комсомольской улице из-за нависшей бетонной «гильотины»

Кран стоит на этом месте уже несколько лет и пугает жителей города Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Уже несколько лет в Хабаровске на улице Комсомольской люди боятся проезжать мимо заброшенной стройки. Все дело в том, что с момента «заморозки» работ на территории остался стоять строительный кран с вытянутой стрелой. Все бы ничего, да только вот противовес стрелы с бетонными плитами нависает прямо над проезжей частью. Жители города не на шутку перепугались, когда увидели опасность, многие вообще перестали проезжать по тому участку.

- Я когда еду, открываю люк и смотрю, чтобы не дай Бог не начали падать, стараюсь как можно быстрее проскочить этот отрезок, - говорит редакции Игорь, автомобилист.

Плиты свисают над проезжей частью Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

С виду ситуация действительно неоднозначная, вроде бы ничего страшного, он стоит там еще с 2017 года, и пока что не упал, только вот жители не хотят ждать, пока случится катастрофа, потому что если плиты обрушатся, то раздавят машины и людей.

- Представляете, если такая махина начнет падать?! Это же все. сразу конец .люди и машины всмятку, там не то что ездить, там даже близко проходить страшно, - говорит Ксения, хабаровчанка.

Если плиты упадут, то раздавят машины и людей Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

История длится уже несколько лет, кран никак не передвигают, не убирают. Некоторые называют нависшие над головами плиты гильотиной, продолжают возмущаться и негодовать, однако ничего не меняется.

Стройка здесь остановилась в 2017 году, по проекту на участке должны были возвести ЖК «Аквамарин», однако застройщик обанкротился, а стройку заморозили. По итогу на месте остались только забор, котлован, техника, а снаружи - деревянный проход, предназначенный для безопасности пешеходов.

Даже спустя почти шесть лет на месте ничего не убрали, кран, как стоял и пугал людей, так и стоит, а вот переход уже в плачевном состоянии, с провалившимися досками и перекореженными конструкциями.