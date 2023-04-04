Вадим Шульга: Хабаровский край обладает достойными спортивными объектами для проведения крупных соревнований

Турнир собрал бойцов из семи стран Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске в рамках серии профессиональных соревнований Russian Judo Tour 2023 состоялся турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова – родоначальника отечественного дзюдо.

Хабаровск стал площадкой проведения крупного турнира по инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, которые выступил с предложением принять соревнования после встречи с руководством Федерации дзюдо. Кроме того, усилиями главы региона, всероссийский статус турнира был изменен на международный.

- Сегодня наши спортсмены не имеют возможности демонстрировать свои умения на международной арене, поэтому мы сами организовали площадку для проведения международных стартов, чтобы наши спортсмены, соревнуясь с представителями дружественных стран, получали необходимую соревновательную практику. Так, в турнире приняли участие бойцы из семи стран. В сильнейших составах приехали сборные Монголии, Белоруссии, Таджикистана. Достойными ребятами была представлена и наша сборная, - рассказал Вадим Шульга, заместитель министра спорта Хабаровского края.

Серьезная работа была проведена по подготовке арены – еще 28 марта на «Платинум Арене» был сыгран последний хоккейный матч, а уже 31 марта площадка была полностью готова к старту соревнований по дзюдо. Значимую роль в ходе мероприятия сыграли волонтеры, которые выполняли огромный объем работы – встречали и провожали гостей, готовили протоколы, решали вопросы, возникавшие у спортсменов.

Дзюдо позиционируется спортом, поболеть за который можно всей семьей. Но для тех, кто все же заскучал, в холлах «Платинум Арены» были организованы различные активности – аквагрим с тематикой дзюдо, фотозоны, квесты. Вишенкой на торте стала автограф-сессия с лучшими спортсменами нашей сборной.

Проведение подобных крупномасштабных соревнований, безусловно, положительно сказывается на имидже дзюдо и всего спорта, в целом.

- Такие события собирают большое количество зрителей на арене и у экранов во время трансляций. Появляется понимание, что существует возможность заниматься понравившимся спортом в крае, плюс, люди своими глазами видят красоту и грациозность спортивной дисциплины. Это повышает интерес детей и их родителей, что мы можем наблюдать во время набора в спортивные школы. Кроме того, Russian Judo Tour дает большой имиджевый толчок и для самого Хабаровского края. Жители страны узнают, что, помимо природных ресурсов у нас есть достойные спортивные объекты, где мы можем организовывать крупные соревнования. И чем регулярнее будут проводиться подобные соревнования, тем больше людей будут приходить на стадионы и приобщаться к спорту больших достижений.