Вернется с СВО и впервые увидит дочь: для жены мобилизованного жителя ЕАО устроили сюрприз в роддоме

Пока папа защищает Родину, его дети под надежной защитой Фото: партия "Единая Россия"в ЕАО

Рождение ребенка, пожалуй, самое волшебное событие в жизни каждой матери. Этот миг счастья всегда хочется разделить с самыми близкими и любимыми людьми, чтобы поделиться радостью от появления на свет крошечного человека. Но, к сожалению, не всегда происходит так, что самые желанные люди оказываются рядом в этот момент, в силу обстоятельств. Вот и Татьяна, супруга мобилизованного бойца из Еврейской автономной области, поехала в роддом совсем одна, а когда пришло время выписки - ее ждал большой и приятный сюрприз.

Как оказалось, в реготделении партии «Единая Россия» узнали о том, что жена мобилизованного вот-вот родит, подумали тогда, что надо бы женщину поддержать, чтобы не чувствовала себя одинокой, и решили встретить ее из роддома со всеми почестями. Пока муж отстаивает интересы страны, его семья находится под надежным присмотром.

- У нас есть комитет семей воинов Отечества, и его членом является депутат районного собрания депутатов Биробиджанского района ЕАО Виктор Доманов, так вот комитет как раз работает в этом направлении, помогает семьям мобилизованных, в том числе. Виктор Викторович узнал, что супруга мобилизованного поехала рожать, и предложил исполкому партии поздравить женщину и встретить из роддома, - рассказали «КП» - Хабаровск» в реготделении партии.

Как рассказала сама жена бойца Татьяна, такого внимания она просто не ожидала, встреча стала для нее неожиданностью и приятным сюрпризом. Исполком помогает женщине уже не впервые, перед зимой для нее заготавливали дрова, а обратиться за помощью она могла в любое время. Но о том, что ее будут даже из роддома встречать - не догадывалась.

- Для меня это стало приятным сюрпризом, я вообще не ожидала такого. Мне позвонили из «Единой России», поздравили с рождением дочери и спросили, когда нас выписывают, а еще дополнительно позвонили в роддом, узнали о нашем состоянии. Такое внимание! И вот в день выписки приехали в роддом с подарками, - рассказывает редакции Татьяна.

Татьяну встретили со всеми почестями, а для маленькой Таисии приготовили особенный подарок Фото: партия "Единая Россия"в ЕАО

Среди встречающих были член Комитета семей воинов Отечества Биробиджанского района Виктор Доманов, координатор партпроекта «Женское движение Единой России» Любовь Башкатова, исполняющий обязанности руководителя общественной приемной Андрей Голубь. Женщину встречали с цветами и шариками, желали крепкого здоровья ей и доченьке, а для новорожденной Таисии подготовили и заботливо упаковали особый подарок - развивающий коврик.

- Она была такая счастливая, улыбалась, конечно, ей было приятно, что ее не забыли, что поддержали, поздравили. Супруг Татьяны там, на СВО, знает, что его семья под присмотром, что их не оставляют на произвол судьбы, помогают, - рассказали в партии.

После торжественной части Виктор Доманов лично отвез Татьяну с дочкой в Дубовое, домой. Там маму с сестренкой ждал старший сын Татьяны Миша, сейчас ему всего три с половиной года, но он уже прекрасно знает, что пока папы нет дома, он за старшего.

Когда мужа отправили защищать страну, Татьяна была уже на третьем месяце беременности, в тот момент не было ясности, надолго ли уходит супруг и успеет ли вернуться к рождению малыша. Семья держит связь по мере возможности, созваниваются, когда получается. Папа, конечно, с нетерпением ждет встречи и знакомства со своей маленькой Таисией.

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