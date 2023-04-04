Ноги торчали из окна: в Хабаровске на Ворошилова перевернулось такси

Водителя такси госпитализировали во вторую краевую больницу
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Жуткая авария произошла днем 4 апреля на улице Ворошилова в Хабаровске. Машина такси на скорости врезалась в ехавшую спереди машину и перевернулась. После удара о землю крышу машины сильно повредило, пострадал в этом ДТП водитель такси, его в срочном порядке госпитализировали краевую больницу № 2.
Кадры с места аварии разошлись в социальных сетях, на ролике очевидцев запечатлено, как поодаль от машины валяется оторванный бампер, а из окна опрокинутой машины в странной позе торчат ноги человека. Предположительно, водитель находился без сознания, он не двигался. В автомобиле в момент аварии находилась пассажирка. Девушка не пострадала, госпитализация ей не потребовалась.
Девушка-пассажир не пострадала
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Информацию о ДТП подтвердили в Госавтоинспекции города. Как сообщили в ведомстве «КП» - Хабаровск», предположительно водитель такси сам стал виновником аварии, он не проконтролировал соблюдение дистанции и врезался в Мазду, которая ехала перед ним.
На месте аварии работают специалисты
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
- Пассажирка не пострадала, водителя такси увезли на обследование во вторую краевую больницу. Предварительно, вина самого водителя такси. Он совершил столкновение с впереди движущимся транспортным средством, - прокомментировала в Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.
Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время все еще работают на месте аварии.
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