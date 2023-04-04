О вероятности повторения «камчатского сценария» задались в Хабаровском крае. Фото: Нина Петрищева

Жителей Хабаровского края снова взбудоражила тема с землетрясением. И дело тут не в далекой Турции, которая серьезно пострадала от подземных толчков, а в близкой Камчатке. 3 апреля в регионе произошло мощное землетрясение, напугавшее жителей полуострова. Подземные толчки были настолько сильными, что с полок падали вещи, падали потолки, в зданиях появились трещины. О вероятности повторения «камчатского сценария» задались и в Хабаровском крае.

БУДЕТ ЛИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз землетрясений строится в том числе на картах общего сейсмического районирования. Они показывают, на какой территории и с какой вероятностью может произойти сейсмособытие той или иной мощности. Например, Курилы, Камчатка и Япония находятся в зоне десятибалльных землетрясений.

Дело в том, что эти территории находятся в зоне субдукции. То есть на границе литосферных плит, в данном случае - Тихоокеанской и Евразийской. Одна как бы «подныривает» под другую, из чего и происходят землетрясения. Хабаровскому краю в этом плане повезло больше: регион не находится на границе крупных тектонических плит.

Но! Кроме крупных есть плиты поменьше. В этом плане Хабаровский край занял не самое выгодное положение. Часть региона стоит на границах Охотоморской и Евроазиатской тектонических плит, которая находится в районе Татарского пролива. Ученые присвоили Ванино, Советской Гавани и другим районам рядом с морем зону восьмибалльных землетрясений.

- Землетрясения могут произойти абсолютно везде. Что касается Хабаровского края, то он находится в зоне шести-восьмибалльных сейсмособытий. Это довольно серьезные цифры, но это не означает, что разрушительное землетрясение произойдет завтра. Когда-нибудь оно в любом случае будет, но, к сожалению, современная наука не дошла до такого состояния, чтобы предсказывать подобные события заблаговременно, - рассказал в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Константин Рябинкин, младший научный сотрудник Института тектоники и и геофизики ДВО РАН.

МОЖНО ЛИ ПРЕДСКАЗАТЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

По словам специалиста, эта задача технически решаема, но, «к сожалению, не в технологиях сегодняшнего дня». Сеть сейсмостанций слаба и это проблема не только Хабаровского края. К примеру, в нашем регионе действуют шесть сейсмических станций. А для такой огромной территории, по словам ученого, нужно минимум 60.

- К сожалению, большая часть сейсмостанций, которые используются у нас в стране, - зарубежные. Сейчас ситуация в этом плане обострилась. Например, станции в Чегдомыне и Ванино уже год как сломались. Оборудование стоит дорого и у нас нет технической возможности их починить. Эти станции широкополосные и очень точные, просто не работают, - добавил Константин Рябинкин.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ХАБАРОВСКЕ

Но хабаровские ученые нашли выход из положения. Широкополосные станции, по словам специалиста, стоит не по-правилам. Подобное оборудование должно находиться в тихом месте, желательно глубоко под землей, чтобы верно считывать информацию.

- Например, в Чегдомыне и Ванино станции стоят в подвалах администраций районов. Городской шум мешает использовать оборудование по полной программе. Мы с коллегой подумали: «Давайте создавать много дешевых сейсмостанций, которые будут работать точно так же и с учетом внешних факторов». Взяли микрокомпьютер в качестве регистратора, запрограммировали его, а вместо датчиков использовали геофоны - это маленькие сейсмодатчики для сейсморазведки. Из этого собрали сейсмическую станцию и у нас получилось: она показывает адекватные данные, - поделился Константин Рябинкин.

Главное, что подобных станций можно создать много. По словам эксперта, профессиональное оборудование стоит от двух миллионов рублей. Собранная хабаровскими учеными мини-станция обошлась в 30 тысяч рублей. Подобное оборудование тоже устанавливается в подвалах, но здесь еще одна проблема: доступ к этому самому подвалу.

- Для того, чтобы разместить эти сейсмические станции, нам нужно договорить с большим количеством учреждений в разных районах края. Условно, необходимо, чтобы школа поселка Аян дала свой подвал, бесплатные электричество и интернет, а мы поставили оборудование, - сообщил Константин Рябинкин.

Специалисты выиграли Президентский грант и закупили на него оборудование. Будущее разработки станет известно позже.

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