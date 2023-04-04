Третий бульвар в Хабаровске появится в Северном районе

«Воронежский бульвар» (этап 1 из 7) – новый проект назван по одноимённой известной улице и ключевой особенности проекта. Изображение: хабаровск.талан.рф

Под жилой квартал Воронежский бульвар отведено 42 гектара. Площадь рассчитана на десять тысяч квартир для хабаровчан, которые привыкли и любят жить в большом Северном районе города. В конце 2022 года получены разрешения на строительство на первый этап освоения территории, который включает 5 домов.

Общая протяжённость будущего бульвара около 1,2 километров, он расположится между этапами строительства, через улицу Бондаря. Параллельно бульвару и улице Воронежская, проектируется проезжая часть, отделённая от пешеходных маршрутов озеленением. Дорога будет иметь статус внутриквартального проезда. С учётом масштаба застройки такая мобильность – ещё одно преимущество инфраструктуры.

Застройщик стремится создать в Северном фирменную инфраструктуру

Общественное пространство бульвара, помимо пешеходных маршрутов, будет дополнено велосипедными и беговыми дорожками для тех жителей района, кто ценит активный доступный отдых. В основе озеленения акцентные композиции из кустарников и сезонных цветов, а также продуманное сочетание с малыми архитектурными формами. Это места тихого отдыха, спортивные и детские площадки, крытая сцена под разные сценарии досуга в любую погоду.

Бульвар-арбат будет предназначен для пешего шопинга и отдыха

«Первые этажи, где находится линия коммерции, запланированы с увеличенными оконными проёмами и местом под аккуратные вывески. Таким образом жителям и гостям бульвара сразу видно, что расположено в магазинах, туда так и хочется зайти» – комментирует главный архитектор проекта.

Магазины и офисные помещения, расположенные на первых этажах домов, позволят дольше оставаться прогулке, не выбирая между отдыхом и решением бытовых вопросов. Это удобно: сделать необходимые покупки прямо в своём доме, перекусить всей семьёй, воспользоваться консультацией врача или зайти с собакой к ветеринару. Некуда спешить особенно потому, что время в пути до дома займёт считанные минуты – из бульвара предусматриваются прямые проходы к домам через дворы. Здесь тоже планируется функциональное зонирование и наличие зеленых зон с ландшафтным дизайном, спортивных площадок и плейхабов с песочницами, качелями и городками. Территория двора без доступа автомобилей, для них предусмотрены отдельные парковочные места. Все зоны будут связаны между собой сетью велодорожек и пешеходных маршрутов, главная из которых, конечно, уже упомянутый бульвар.

«Воронежский бульвар» (этап 1 из 7) в Северном районе по ул. Воронежская, остановка Завод «Балтика». В пешей доступности любимый хабаровчанами Леруа Мерлен и Самбери. Изображение: хабаровск.талан.рф

В 5 минутах езды от места застройки находится крупнейший в регионе Тихоокеанский государственный университет, а также Хабаровский автомеханический колледж. Еще одно преимущество: выезд с территории возможен напрямую на федеральную трассу, что особенно актуально для тех, кто совершает поездки в соседние населенные пункты по работе или в гости к родным и близким, например, в Биробиджан или Комсомольск-на-Амуре.

«Одна из целей проекта создание самодостаточной среды с функциями городского квартала. Для этого особое внимание в Воронежском бульваре будет уделено благоустройству территории с местами общественного пользования. Экологичное развитое благоустройство способно обеспечить безопасное перемещение жителей и гостей по большой территории с многообразием сценариев досуга» – сообщает директор хабаровского филиала Талан Александр Ляховенко.

Строительство первого этапа началось в конце 2022 года и завершится в 2026 году. Старт продаж состоится уже в апреле. В отделе продаж и на сайте компании ведётся запись в лист ожидания, так желающие узнают дату старта и увидят планировки с ценами в числе первых. Кроме того, все актуальные новости застройщик публикует в своем Telegram-канале.

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