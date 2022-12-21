Девочка-тигрица, найденная в ЕАО истощенной и замерзшей, умерла

Врачи делали все возможное, но у малышки отказали внутренние органы Фото: Центр "Амурский тигр"

С замиранием сердца весь Дальний Восток наблюдал за состоянием маленькой тигрицы, найденной на обочине дороги в Еврейской автономной области. Девочка, которой около пяти месяцев, попала в реабилитационный «Центр «Тигр» в катастрофическом состоянии - обезвоженная и истощенная от длительного голода. Врачи пытались сделать все возможное и невозможное, и казалось, у малышки появился шанс на жизнь, но, к несчастью, она все же не выкарабкалась. Внутренние органы отказали.

Эту трагическую весть сообщил центр «Амурский тигр». Теперь специалисты будут устанавливать точную причину смерти тигренка.

- Несмотря на все приложенные специалистами усилия, малыш умер. Скорее всего, длительное голодание и обезвоживание, и последовавшее за этим обморожение привели к отказу внутренних органов. Точную причину смерти установит экспертиза, - рассказали в центре.

Трогательными комментариями, пропитанными горечью и печалью из-за смерти малышки, отреагировали дальневосточники. Люди пишут, что теперь тигрице не больно, что она отправилась к брату, и, возможно, к маме. А еще жители региона благодарят сотрудников центра за их труд, за то, что делают все возможное, чтобы популяция амурского тигра сохранялась.

- Как жаль. До боли души...ведь спасение было так близко. Но ее последние дни были сытыми и теплыми. Вы сделали, что было в ваших силах, - пишут жители региона.

Тигренка заметили несколько дней назад проезжавшие мимо люди. Девочка была не одна, а с братом, но он, к несчастью, скончался прямо там, в снегу. Малышку же попытались спасти, отвезли в реабилитационный центр и выхаживали. Но она была в слишком тяжелом состоянии, сильно исхудавшая и обезвоженная, чтобы выжить

Скорее всего тигрята потеряли мать при каких-то трагических обстоятельствах, потому что просто так тигры своих детей не бросают, держат их при себе до двухлетнего возраста. Оставшись одни, тигрята не смогли самостоятельно искать пищу, охотиться, и им пришлось голодать. Эта печальная ситуация привела к смерти двух или трех редких амурских тигров.

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