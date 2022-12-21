Ледовые катки 2022-2023 в Хабаровске готовы принять посетителей Фото: Валерия ПОЛЕЩУК

Все лучшие ледовые катки 2022-2023 в Хабаровске - открытые, крытые, ночные. Подробное расписание катков и цены на билеты.

Ледовые катки 2022-2023 в Хабаровске готовы принять посетителей. Площадки заработали в излюбленных местах: на городской набережной, стадионах «Дианмо» и «Нефтяник», в спортивных комплексах. Рассказываем подробное расписание катков и о ценах на билеты. На все ледовые катки 2022-2023 в Хабаровске лучше взять с собой документы.

КАТОК НА НАБЕРЕЖНОЙ В ХАБАРОВСКЕ

Адрес: Амурский бульвар, 1А, центральная набережная.

График работы катка: понедельник-четверг с 12:00 до 22:00; пятница-воскресенье и праздники с 12:00 до 23:00.

Вход на каток: бесплатно.

Прокат коньков (находится в здании Универсального краевого спортивного комплекса): 250 рублей.

Заточка коньков: 250 рублей.

КАТОК В «ПЛАТИНУМ АРЕНЕ»

Адрес: улица Дикопольцева, 12.

Телефон: 8 (4212) 24-00-30.

График работы: каток работает по расписанию свободного льда (если есть свободное время). График уточняйте по телефону.

Вход на каток: взрослые - 250 рублей, дети до 10 лет - 200 рублей.

Прокат коньков: 150 рублей.

Заточка коньков: 100 рублей.

КАТОК НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО»

Адрес: улица Карла Маркса, 62.

Телефон: 8 962-501-94-00.

График работы: понедельник-пятница с 14:00 до 22:00; суббота-воскресенье с 12:00 до 22:00.

Вход на каток: взрослые - 200 рублей, дети до 12 лет - 150 рублей, дети до пяти лет - бесплатно. По времени не ограниченно.

Прокат коньков: 150 рублей плюс залог (документ, телефон или деньги).

Заточка коньков: 200 рублей.

КАТОК В «ЕРОФЕЙ АРЕНЕ»

Адрес: улица Павла Леонтьевича Морозова, 83.

Телефон: 8 (4212) 61-14-14.

График работы: уточняется по телефону или на сайте «Ерофей Арены».

До конца 2022 года:

- 24 декабря (суббота) в 17:00;

- 25 декабря (воскресенье) в 17:00 и 19:00.

Вход на каток (билеты лучше покупать заранее): взрослые - 270 рублей, дети до 10 лет - 180 рублей.

Прокат коньков: 120 рублей.

Заточка коньков: от 200 рублей.

КАТОК НА СТАДИОНЕ «НЕФТЯНИК»

Адрес: улица Орджоникидзе, 14

Телефон: 8 (4212) 73-11-91.

График работы: суббота-воскресенье с 14:00 до 22:00.

Вход на каток: 150 рублей.

Прокат коньков: 150 рублей.

КАТОК «ЛИДЕР»

Адрес: улица Машинистов, 50А.

Телефон: 8 (4212) 94-04-20.

График работы: суббота-воскресенье 17:10-18:10; 18:30-19:30; 19:50-20:50.

Плата за вход: взрослые - 200 рублей, дети - 150 рублей (с двух до 10 лет).

Прокат коньков: 100 рублей.

КАТОК «АРСЕНАЛ»

Адрес: Тихоокеанская улица, 73А.

Телефон: 8 (4212) 57-42-36.

Предварительно каток откроется 28 декабря.

КАТОК НА СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ»

Адрес: улица Королева, 4Г.

Телефон: 8 (4212) 36-79-08.

Каток еще не готов, предварительно, будет залит к 28 декабря.

Но не только на стадионах открылись ледовые катки 2022-2023 в Хабаровске. Во дворах города планируется залить 62 площадки. В Железнодорожном районе откроются 12 хоккейных коробок, в Индустриальном - 27, в Кировском - три. 15 ледовых катков 2022-2023 в Хабаровске зальют в Краснофлотском, в Центральном районе горожане смогут свободно покататься в пяти местах.

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