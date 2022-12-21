Их улыбки бесценны! В Хабаровске в гости к онкобольным детям заглянул снеговик Олаф

Новогодняя сказка для них только начинается Фото: скриншот с видео

«Здравствуй, дорогой Дед Мороз, пишет тебе Миша из Хабаровска. В этом году я вел себя нормально, иногда, конечно, чудил, проказничал, но я же ребенок, без этого нынче никуда. Да ты и сам все знаешь… И знаешь, дедушка, в этот раз я не хочу никаких подарков, ты лучше маме косметику подари и платье, а то ей некогда в магазин сбегать, она все время за мной смотрит и ухаживает. Ну и, если останутся деньги, тогда, может, и мне купишь чего, например, трансформера… Но это необязательно. С Новым годом!»

…Полные восторга и надежды глаза, глядящие, кажется, в самое сердце, тянущиеся вверх маленькие ручки, крепко сжимающие драгоценное письмо, адресованное самому главному новогоднему волшебнику, и искрящиеся улыбки детей… так встречали посланника Деда Мороза - снеговика Олафа в детском отделении онкологического центра в Хабаровске.

Герой «Холодного сердца» пришел сюда повидаться с ребятами и собрать письма, где сокрыты важные желания и просьбы, исполнить которые постарается бородатый дед. Но визит гостя - только начало праздника для проходящих лечение в онкоцентре детей. 31 декабря к ним в гости придут сами Дед Мороз и Снегурочка, а вечером ребята смогут посмотреть самый настоящий грандиозный фейерверк, который предназначаться будет только им одним.

- Дети очень рады были Олафу, оказалось, что среди них были даже его поклонники - одна девочка героя очень любит. Правда, не все захотели обниматься с ним, но некоторые прямо с удовольствием. Такие яркие эмоции - дети улыбались, у них поднялось настроение. Сам снеговик собрал 17 писем, лично в руки письма отдали шесть или семь детей, - рассказал «КП» - Хабаровск» Геннадий Шевченко, организатор благотворительной акции.

По его словам, все прошло хорошо, главная цель была достигнута - дети действительно обрадовались. А задача Геннадия теперь - закупить подарки по списку. Деньги на подготовку и организацию праздника хабаровчанин собирает, кидая клич в социальных сетях и мессенджерах.

Традиция устраивать для онкобольных детей новогодний праздник зародилась пять лет назад. Тогда дочь Геннадия попала в центр перед Новым годом, и папа решил устроить для не салют прямо перед больницей. С тех пор каждый год акция набирала обороты. К несчастью, в этом году девочка ушла из жизни, но после себя она оставила эту замечательную традицию, которая будет жить и дальше.

Геннадий оставлять детей без праздника не намерен, сейчас идет сбор средств на новогодний фейерверк. Пока собрана лишь половина, но надежды хабаровчанин не теряет, верит - люди в силах подарить детям сказку. Узнать, как перевести пожертвования на фейерверк, можно в редакции «КП» - Хабаровск».

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