Суровая решала: женщина предложила «разрулить» проблему с налоговой за 11,5 миллиона рублей в Хабаровске

Женщине предстоит суд по статье о покушении на мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не дают покоя мошенникам нажитые чужим трудом деньги. Так и в этот раз - в Хабаровске пожилая женщина решила обогатиться незаконным путем, за что может поплатиться свободой. Заместитель прокурора Хабаровского края уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

Следствие установило, что в период с 2021 по 2022 год 61-летняя женщина, которая является руководителем юридической конторы, в ходе разговора с бухгалтером пострадавшей компании выяснила, что организации предстоит выездная налоговая проверка. Недолго думая, она предложила свою помощь и договорилась о встрече с директором.

От руководителя компании, в которой проводилась проверка, женщина узнала о наличии недоимки по налогам. Чтобы решить столь щепетильную проблему, она предложила дать взятку должностным лицам из федеральной налоговой службы. Для решения проблемы было необходимо заплатить 11,5 миллиона рублей. По словам злоумышленницы, такая сумма позволила бы уменьшить недоимку всего до 100 тысяч рублей. Однако какими-то реальными рычагами воздействия на фискальный орган она не обладала.

- Руководитель организации, которому предложили передать средства для последующего подкупа должностных лиц, обратился в правоохранительные органы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю подготовили муляж шести миллионов рублей. В апреле 2022 года во время встречи директор юридического лица передал женщине эти средства. В момент передачи денег она была задержана.

- С 3 апреля обвиняемая находилась под стражей. В сентябре 2022 года она была переведена под домашний арест в ожидании суда.

Женщину обвиняют по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Хабаровска.

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