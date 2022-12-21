«Закатил глаза и лежал без сознания»: житель Хабаровска попал в больницу из-за халатности управляющей компании

О судьбе мужчины пока ничего не известно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители двора по улице Волочаевской в Хабаровске обнаружили на улице лежащего без сознания мужчину. Первое, что пришло в голову - человек наверняка поскользнулся и упал, ударился о бордюр и потерял сознание. Внешне все выглядело именно так: голова была облокочена на выступ, глаза закатились, на внешние раздражители мужчина не реагировал, не разговаривал, но, к счастью, дышал.

Обеспокоенные соседи тут же вызвали скорую, пока бригада ехала, а это длилось около получаса, в сознание мужчина не приходил. Трогать, двигать, перемещать пострадавшего соседи не решились - мало ли, вдруг черепно-мозговая травма, и передвижения могут стать фатальными. Спустя время приехали врачи, мужчину погрузили в машину, при этом от медиков поступил комментарий - мол, от мужчины пахнет спиртным…

Конечно, вероятное употребление алкоголя могло послужить причиной падения, да вот только мужчину здесь видели и раньше, но не в пьяном угаре, а просто проходящего через двор, может быть, на работу. Сами соседи никакого «перегара» не почувствовали, когда приближались, чтобы нащупать пульс и уловить дыхание. Да и с виду он не был похож на того, кто употребляет спиртное в разгар рабочего дня. Скорее всего, он просто поскользнулся.

Как рассказал «КП» - Хабаровск» Михаил, местный житель, который наблюдал произошедшее, рядом с мужчиной валялась целая, незажженная сигарета, видимо, мужчина упал в тот момент, когда хотел прикурить.

- Он запросто мог поскользнуться и упасть, потому что у нас двор не почищен, снег убрали только по узким дорожкам у подъездов, а весь остальной двор в снегу и накате. Он так лежал, головой на бордюре, мы все подумали, что упал и ударился, поэтому не может встать. Все время, пока не приехала скорая, он был без сознания. Потому что на людей он не реагировал, на вопросы не отвечал, даже не стонал, - рассказал «КП» - Хабаровск» Михаил, местный житель.

О судьбе мужчины соседям дома ничего не известно. Выяснить, как он себя чувствует, люди не могут - не родня, поэтому получить информацию нельзя. При этом люди здесь всерьез обеспокоены работой управляющей компании - даже если этот мужчина упал по какой-то другой причине, любой из жителей запросто может поскользнуться и получить травмы. Двор выглядит так, как будто вообще не обслуживается. Жители бьют тревогу, Михаил борется с «управляйкой» уже целый год, и все без толку.

- Они плохо выполняют свои обязанности. Этот случай с упавшим мужчиной - неоднозначный. Мы не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что он именно поскользнулся и упал. Но учитывая состояние дорог во дворе - такое может происходить по несколько раз на дню и с другими людьми.

Михаил рассказал, что уже неоднократно писал жалобы на портал «Голос27», обращался в управляющую компанию напрямую, через приложение «Мой ВЦ» - его заявки отрабатываются лишь на бумаге, по факту же дороги все равно не чищены, а на пригорок не могут подняться машины скорой помощи, мусоровозы. Его обращения «отрабатываются», да только вопрос в том, как именно.

- Когда я в очередной раз написал на «Голос27», мне ответила администрация, что сделала запрос в УК, управляющая компания прислала отчет и фото в черно-белом виде, с информацией, что у нас во дворе почищено крыльцо. Хотя я про крыльцо вообще ничего не говорил, а писал про дороги. Меня заверили, что все хорошо, и после этого, видимо именно УК и прислала зеленые мешки с песком и поставила их на обочинах, чтобы люди себе дорожки подсыпали, - говорит Михаил.

Мужчину, как и других жителей двора, беспокоит такое отношение к обязанностям управляющей компании. Пока нечищенный двор не довел еще никого до трагических последствий, но уже появились первые звоночки - если мужчина действительно поскользнулся, упал и разбил себе голову, значит управляющей компании всерьез стоит задуматься о своей работе, дабы избежать трагических случаев.