Спасли символ Нового года: четырех кроликов вытащили из горящего сарая в ЕАО

Кролики были страшно напуганы и жались к стенам Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Сарай с животными загорелся в Волочаевке-2 ЕАО. Пожар произошел в два ночи в частном секторе. В пристройке без отопления и электричества внезапно вспыхнуло пламя, пока хозяева спали в доме.

Полыхающее строение увидели соседи, которые и сообщили в МЧС. Пожарные находились буквально в 500 метрах от места происшествия и сразу выехали к горящему зданию. Бригада тушила возгорание около четырех часов. Осложняли задание материал, из которого был сделан сарай, и отсутствие водоснабжения, из-за чего сотрудникам приходилось возвращаться в пожарную часть на дозаправку. Само строение было деревянным и набито сеном, которое даже затыкало дыры в стенах, а также лежало на крыше.

- Внутри сарая находились козы, куры, кролики и кошка. Когда сотрудники вошли внутрь, мелкие животные жались к стене и дышали через щель, они были страшно напуганы и дрожали всем телом, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, представитель ГУ МЧС России по ЕАО.

Коз и кур спасти не удалось, животные задохнулись угарным газом до прибытия спасателей. А вот четырех кроликов и кошку вытащили из огня живыми. Их вынесли наружу, вред здоровью причинен не был.

По адресу, где произошло ЧП, проживает семья, по слухам, неблагополучная. Они находились в маленьком доме, в котором даже для кошки не было места, поэтому она ушла жить к курам. Во время пожара, как рассказали соседи, мужчина и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения. Эта информация не была подтверждена официально.

Наиболее вероятной причиной происшествия считают непотушенную или брошенную сигарету, так как у семьи не было ни электричества, ни печи, ни отопления. Также спасатели не нашли следов горючих жидкостей. Вероятнее всего, один маленький огонек подпалил сено, которое легко воспламенилось. Точное число погибших кур и коз неизвестно.

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