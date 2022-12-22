Мы собрали вместе все варианты отдыха на новогодних каникулах в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Новогодние каникулы – самое долгожданное время, когда можно отдыхать с семьей и друзьям, не задумываясь, что с утра предстоит отправляться на работу. Чтобы распланировать все восемь выходных дней, для начала необходимо узнать, какие развлечения предлагаются. «КП» - Хабаровск» собрала для читателей подробную афишу мероприятий на новогодние праздники 2022-2023 в Хабаровске. Куда сходить, какие будут мероприятия – читайте ниже.

Где покататься на каникулах

Любители «обезбашенного» отдыха найдут себе развлечение в любом месте. Чего стоят одни только горки и базы зимнего отдыха, где можно покататься на тюбингах, ватрушках, санках и ледянках. Строго говоря, горки в этом году заливают практически в каждом дворе города, а кататься с них можно на картонках, ледянках и даже кусках линолеума.

В этом году в городе соорудили огромное количество ледовых горок Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Для тех, кто постарше, подойдет катание на ватрушках и тюбингах. В Хабаровске это можно осуществить в парке Северный, а в пригороде – на Заимке, Сосновке, базах «Снеговик» и «Воронеж». Спортсменам понравится активный отдых – лыжи, коньки и сноуборды. Высокие склоны ждут хабаровчан в пригороде – на ДВГАФК, »Холдоми» и «Фоме».

Катание на коньках на каникулах стало уже традиционным занятием для хабаровчан Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Концерты в Хабаровске на новогодних каникулах

Меломаны и обожатели живого исполнения могут на каникулах услышать хиты мирового джаза, концерт фолк-рок группы Battle Nuggets и их исполнение популярных каверов, сходить на шоу Сергея Арутюнова под названием Queen & Scorpions best hits, где прозвучат композиции известных исполнителей, а также послушать оркестр ASSAI. Подробнее здесь.

Спектакли и представления

Любители культурного и спокойного отдыха могут сводить детей и посмотреть сами театрализованные постановки в театрах Хабаровска. Кроме традиционных зимних и новогодних сказок зрителям предлагают увлекательные интерактивные шоу. Огромное количество мероприятий подготовлено именно для детей.

Вечеринки

Самым насыщенным на вечеринки для взрослых будет 31 декабря. В кафе «Сосновка» на улице Первостроителей, 11 состоится «Карнавальная ночь». Это костюмированная вечеринка в стиле 40-х годов. За лучший костюм будут дарить подарки. Начало мероприятия в 19:00, бронировать места нужно заранее.

Еще одна вечеринка пройдет 31 числа уже в стиле 2000-х. название соответствующее – как строчка из популярной песни Дискотеки аварии – «Новый год к нам мчится». Место проведения – Комсомольская, 77. Начало в 21:00. Стоимость билетов от 1000 рублей.

В тот же день в баре «Агутин» выступит кавер-группа «Клим Ворошилов», новогоднюю ночь приглашают встретить и в Квартире Паши Кейзера. Здесь, к слову, вечер проведет специальный ведущий и приглашенный из Владивостока гость - Zumaoke MC Dima Graff. Начало в 22:00.

Каникулы

Начало января будет особенно богатым на различные квесты, игры, экскурсии и спектакли. В первый день нового года приверженцам здорового образа жизни предлагают поучаствовать в «Забеге желаний». Это акция состоится в городе уже 7 раз. К забегу на символичные 2023 метра допускают только с медицинским допуском. Начало забега в 13:00. Участие бесплатное.

В тот же день в городе пройдет постоянное квест-шоу под названием «Джуманджи». Игра сделана по мотивам известного фильма и предполагает путешествие в дикий мир джунглей. Начало в 10:00, пройдет квест в ТЦ «Простор».

Помимо этого, на каникулах пройдет несколько экскурсий и туров. Например, обзорная экскурсия во Владивосток. Отправление на поезде 2 января, далее – насыщенная программа. Называется мероприятие «Праздничные выходные во Владивостоке».

Посмотреть природу и отправиться в тур за город - что может быть лучше? Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Хабаровчане также могут отправиться в тур выходного дня «Новогодний» от клуба «Ветер перемен». В программе активный зимний отдых: треккинг по зимнему лесу, узбекский плов, концерт, катание на горках и каруселях.

Экскурсия по подземной реке Плюснинке будет доступна не всем, здесь возрастное ограничение – 7+. Во время тура хабаровчане увидят подземную жизнь реки, закованной в бетонный коллектор.

С 3 января можно поехать на вяземские источники. Здесь можно будет искупаться в теплом таежном ключе, поесть вкусную шурпу, насладиться морозным зимним отдыхом в отличной компании.

Любителям сладкого предлагают на каникулах отправиться на экскурсию на фабрику мороженного, а также в карамельную мастерскую. Помимо прочего в городе пройдет огромное количество мастер-классов, в том числе спортивных, танцевальных, творческих и кулинарных.

С 4 января жителей города приглашают на несколько экскурсий. В том числе, поездка на подземное озеро, поход в пещеры и на горячие источники Кульдура, поездка на экскурсию в Нанайский район.