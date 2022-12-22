Михаил Дегтярев ответил на вопросы жителей Хабаровского края в ходе прямой линии

Формат прямой линии уже зарекомендовал себя, как эффективный механизм оперативного решения проблем Фото: Правительство Хабаровского края

Декабрь - время подводить итоги года и в очередной раз держать ответ перед жителями Хабаровского края в ходе прямой линии с губернатором. Формат уже зарекомендовал себя как эффективный механизм решения проблем, где может принять участие житель любого из районов региона.

В этот раз за ответами Михаила Дегтярева на вопросы в прямом эфире можно было следить на четырех телеканалах и в интернете. В ходе подготовки к прямой линии и прямо во время ее проведения отбирались актуальные и животрепещущие вопросы от жителей со всего края. Своей возможностью получить ответы воспользовались и присутствовавшие на мероприятии журналисты.

В ходе прямой линии немало времени посвятили сфере здравоохранения. С помощью соцсетей жители подняли важную тему дефицита медикаментов в отдаленных населенных пунктах края. Губернатор пояснил, что слышит о проблеме не впервые, и работа по ее решению уже ведется.

- Минздраву и нашей дальневосточной компании по обеспечению препаратами уже поставлена задача до Нового года закупить все необходимое. Но в целом эта проблема носит не стихийный, а хронический характер. Коммерческим компаниям невыгодно заходить в глубинку из-за недостаточной населенности, а мы как государство не имеем возможности должным образом финансово поддерживать краевые государственные учреждения. Решение видим в реорганизации, к которой приступим в первые месяцы 2023 года. Создадим акционерное общество, где край будет единственным владельцем и собственником, и будем помогать через механизмы пополнения капитала, - рассказал Михаил Дегтярев.

Попутно зрителям рассказали и о других планах по развитию здравоохранения на следующий год. Как сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, большая работа будет посвящена завершению строительства объектов. Возобновится стройка Хабаровского противотуберкулезного диспансера. Продолжится возведение центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре, где будут установлены компьютерные томографы. На 2023 год запланирована сдача инфекционного корпуса Детской краевой клинической больницы имени Пиотровича, а в феврале свои двери откроет поликлиника в Прибрежном микрорайоне Хабаровска. Кроме того, в районах в строй будет введен целый ряд новых ФАПов.

Губернатор дополнил, что свою работу также продолжат зарекомендовавшие себя теплоход и автопоезд «Здоровье».

Губернатор, кроме вопросов из зала, успевал захватывать и вопросы жителей из чата Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Хабаровский край достойно проявляет себя в вопросе поддержки участников СВО, мобилизованных в ходе частичной мобилизации и отправившихся исполнять долг в качестве добровольцев. Поэтому в ходе прямой линии СМИ поинтересовались, как будет осуществляться поддержка в дальнейшем.

- Мы уже поддержали тысячи семей и будем продолжать поддерживать их и героев, которые сегодня выполняют воинский долг. В целях поддержки семей мы открыли 16 центров помощи, где оказываем меры государственной и местной поддержки. Большую помощь оказывают и предприниматели, предоставляя дрова, продукты питания или просто финансовую помощь. Не так давно было принято решение освободить семьи от уплаты за вывоз мусора и от платы за детские сады. Совместно с муниципалитетами власти делают упор на поддержку детей. Уже организовано бесплатно питание школьникам, введены единовременные выплаты студентам из семей мобилизованных, - сообщил Михаил Дегтярев.

Глава региона рассказал не только о помощи семьям, но и тем, кто сейчас находится вдалеке от своих семей. Так, добровольцам, попавшим в батальон «Генерал Корф», недавно были переданы теплые вещи, включая белье и спальные мешки, продукты питания и необходимый транспорт. По запросам командования край поставляет вездеходы и квадрокоптеры.

Интерес вызывает и масштабный проект по созданию в Хабаровске межвузовского кампуса. Хабаровский проект победил в отборе среди более 40 заявок. Губернатор заверил, что строительство объекта запустится уже в следующем году.

- До мая мы с проектом должны выйти из госэкспертизы и сразу после этого на участке в более чем 40 гектаров приступим к строительству в окрестностях ТОГУ и ХГУЭП. Среди дальневосточных проектов победить удалось только Хабаровску и Южно-Сахалинску. Будет потрясающий кампус, который сможет вместить до 30 тысяч студентов.

Популярный вопрос среди самых маленьких жителей края - сроки завершения строительства аквапарка. В видеовопросе юная хабаровчанка заявила, что ей скоро идти в школу, поэтому в оставшееся свободное время хотелось успеть заглянуть в новый аквапарк. Губернатор обнадежил всех интересующихся и рассказал, что объект уже близок к готовности.

- Инвестор обещает, что аквапарк будет готов уже к концу следующего года. Это уникальный объект для нашего региона и вообще для Дальнего Востока. Плюс эта история очень органично сочетается с будущей набережной, которая будет соединяться с дамбой Южного округа.

Глава региона исполняет желания детей-участников Всероссийской акции «Елка желаний» Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Завершилась почти двухчасовая пресс-конференция традиционным стартом акции «Елка желаний». Губернатор сорвал с праздничной елки три пожелания от детей, которые будут выполнены в следующем году. Так, Михаил Дегтярев пообещал за свой счет купить маленькому Арсению домашний спортивный комплекс. Также сбудется мечта десятилетнего Никиты своими глазами увидеть запуск ракеты в космос. Глава региона посодействует в вопросе, связавшись с главой Роскосмоса и губернатором Амурской области. А семилетний Тихон получит от губернатора саксофон.