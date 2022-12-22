Елочные базары 2022-2023 в Хабаровске открылись 20 декабря Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Все елочные базары 2022-2023 в Хабаровске. Подробный список адресов и цены на елки.

ЦЕНА ЕЛОК НА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРАХ В ХАБАРОВСКЕ

Елочные базары 2022-2023 в Хабаровске открылись 20 декабря. В городе заработали десятки точек по продаже новогодних деревьев. В каждом районе города люди смогут купить живую елку.

Купить живую елку в Хабаровске можно по цене от 1200-1700 рублей. Все зависит от высоты и пушистости дерева. Потолка цен на живые елки в Хабаровске как такового нет - новогодний символ может достигать стоимости и в 10 тысяч рублей.

Пока заработали не все елочные базары 2022-2023 в Хабаровске. Предприниматели ждут поставок деревьев и заверяют: «К Новому году все желающие будут обеспечены символами праздника». Купить живую елку в Хабаровске можно в 94 торговых точках.

ГДЕ КУПИТЬ ЖИВУЮ ЕЛКУ В ХАБАРОВСКЕ

Центральный район:

- Амурский бульвар - улица Пушкина (возле магазина «Стройка»);

- улица Ленина - улица Шеронова (возле ТЦ ООО «МиС»);

- улица Ленина, 53 - улица Вострецова;

- улица Ленина, 72;

- улица Льва Толстого, 19 (возле Центрального рынка);

- Амурский бульвар, напротив остановки «Дворец профсоюзов»;

- Амурский бульвар, в районе остановки трамвая «Рынок» (в сторону ЖД вокзала).

Кировский район:

- Амурский бульвар, 23;

- улица Джамбула (остановка «Стадион «Нефтяник»);

- улица Серышева, 7-9;

- улица Серышева, 23;

- улица Тихоокеанская, 16 (магазин «Маяк»).

Железнодорожный район:

- улица Большая, 2 - улица Карла Маркса, 93;

- улица Большая, 93 - улица Вяземская;

- улица Гагарина, 7;

- улица Гагарина, 9;

- улица Воронежская, остановка «Пассажирское депо» (остановка трамвая, нечетная сторона)

- улица Восточное шоссе, 44-48;

- улица Карла Маркса, 108;

- улица Карла Маркса, 143Г;

- проспект 60-летия Октября, 82-84;

- проспект 60-летия Октября, 67;

- улица Шкотова, 15А;

- улица Краснодарская, 25;

- Матвеевское шоссе, 13;

- Матвеевское шоссе, 24;

- остановка «Ореховая Сопка».

Краснофлотский район:

- улица Руднева (остановка «39 магазин»);

- улица Тихоокеанская, 158А;

- улица Победы - Воронежское шоссе, напротив АЗС №15;

- улица Тихоокеанская, 182Б;

- улица Профессора Даниловского, в районе дома № 16А.

Индустриальный район:

- улица Ворошилова, 8;

- улица Калараша, 1;

- улица Калараша, 31 (возле магазина);

- улица Королева, 12 (магазин «Радуга»);

- улица Краснореченская, 5-9;

- улица Краснореченская, 147;

- улица Краснореченская, 193;

- улица Краснореченская (за остановкой «Спутник» - из города);

- улица Малиновского (в районе остановки «Автопарк») возле павильона «Зеленый сад»;

- улица Панфиловцев, 14;

- улица Панфиловцев, 14Б (напротив «Сбербанка»);

- улица Суворова, 44;

- улица Шеронова, 5;

- улица Флегонтова, 6;

- улица Ульяновская (возле рынка «Красная Речка»).

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