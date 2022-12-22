Елочные базары 2022-2023 в Хабаровске открылись 20 декабря
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Все елочные базары 2022-2023 в Хабаровске. Подробный список адресов и цены на елки.
Елочные базары 2022-2023 в Хабаровске открылись 20 декабря. В городе заработали десятки точек по продаже новогодних деревьев. В каждом районе города люди смогут купить живую елку.
Купить живую елку в Хабаровске можно по цене от 1200-1700 рублей. Все зависит от высоты и пушистости дерева. Потолка цен на живые елки в Хабаровске как такового нет - новогодний символ может достигать стоимости и в 10 тысяч рублей.
Пока заработали не все елочные базары 2022-2023 в Хабаровске. Предприниматели ждут поставок деревьев и заверяют: «К Новому году все желающие будут обеспечены символами праздника». Купить живую елку в Хабаровске можно в 94 торговых точках.
Центральный район:
- Амурский бульвар - улица Пушкина (возле магазина «Стройка»);
- улица Ленина - улица Шеронова (возле ТЦ ООО «МиС»);
- улица Ленина, 53 - улица Вострецова;
- улица Ленина, 72;
- улица Льва Толстого, 19 (возле Центрального рынка);
- Амурский бульвар, напротив остановки «Дворец профсоюзов»;
- Амурский бульвар, в районе остановки трамвая «Рынок» (в сторону ЖД вокзала).
Кировский район:
- Амурский бульвар, 23;
- улица Джамбула (остановка «Стадион «Нефтяник»);
- улица Серышева, 7-9;
- улица Серышева, 23;
- улица Тихоокеанская, 16 (магазин «Маяк»).
Железнодорожный район:
- улица Большая, 2 - улица Карла Маркса, 93;
- улица Большая, 93 - улица Вяземская;
- улица Гагарина, 7;
- улица Гагарина, 9;
- улица Воронежская, остановка «Пассажирское депо» (остановка трамвая, нечетная сторона)
- улица Восточное шоссе, 44-48;
- улица Карла Маркса, 108;
- улица Карла Маркса, 143Г;
- проспект 60-летия Октября, 82-84;
- проспект 60-летия Октября, 67;
- улица Шкотова, 15А;
- улица Краснодарская, 25;
- Матвеевское шоссе, 13;
- Матвеевское шоссе, 24;
- остановка «Ореховая Сопка».
Краснофлотский район:
- улица Руднева (остановка «39 магазин»);
- улица Тихоокеанская, 158А;
- улица Победы - Воронежское шоссе, напротив АЗС №15;
- улица Тихоокеанская, 182Б;
- улица Профессора Даниловского, в районе дома № 16А.
Индустриальный район:
- улица Ворошилова, 8;
- улица Калараша, 1;
- улица Калараша, 31 (возле магазина);
- улица Королева, 12 (магазин «Радуга»);
- улица Краснореченская, 5-9;
- улица Краснореченская, 147;
- улица Краснореченская, 193;
- улица Краснореченская (за остановкой «Спутник» - из города);
- улица Малиновского (в районе остановки «Автопарк») возле павильона «Зеленый сад»;
- улица Панфиловцев, 14;
- улица Панфиловцев, 14Б (напротив «Сбербанка»);
- улица Суворова, 44;
- улица Шеронова, 5;
- улица Флегонтова, 6;
- улица Ульяновская (возле рынка «Красная Речка»).
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