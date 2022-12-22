Стреляли по машине: 15-летний подросток угнал внедорожник и устроил вооруженную погоню на Колыме

Парень игнорировал требования полицейских остановиться. Пришлось стрелять Фото: ГИБДД по Магаданской области

Иногда необдуманные и опасные решения могут привести к плачевным последствиям или, того хуже, к травмам и увечьям, причиненным себе самому или окружающим. Самая обычная ребяческая шалость, такая, например, как попытка угнать машину, может обернуться самой настоящей трагедией. К счастью, до катастрофы 15-летнего подростка, который решил покататься на чужой машине на Колыме, такое поведение не довело, однако ситуация была уже на грани - полицейским пришлось применить оружие.

- Накануне в дежурную часть отделения полиции поселка Сокол поступило сообщение о том, что водитель иномарки создает аварийные ситуации и подвергает опасности участников дорожного движения. Спустя полчаса указанный автомобиль был установлен на территории поселка сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Магаданской области. С помощью сигнальной громкоговорящей установки госавтоинспекторы потребовали от водителя остановиться, - рассказали в ГИБДД по Магаданской области.

Парень не отреагировал на требования полицейских и решил кататься дальше, только теперь у него уже началась езда в ускоренном темпе, он выехал на федеральную трассу и рванул в сторону поселка Уптар.

Подросток упорно не останавливался, все, что ему говорили по громкоговорителю полицейские, он пропускал мимо ушей, может быть, решил, что нужно стоять на своем до конца, а может быть, куда-то очень спешил.

Пока шла погоня, полицейские и не подозревали, что за рулем может быть ребенок. Чтобы остановить угонщика, им пришлось применить огнестрельное оружие… Но все в порядке, из ролика видно, что парень не пострадал, но машина остановилась принудительно.

Только после остановки инспекторы выяснили, что рулил угнанной машиной 15-летний подросток. Разумеется, права управлять автомобилем у него не было. Машину - внедорожник - он угнал и сразу поехал кататься. Теперь полиция завела уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ.

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