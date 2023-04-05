Своих не бросаем: В Хабаровском крае продолжают поддержку жителей Дебальцево

Более тонны гуманитарной помощи передали депутаты Хабаровского края администрации Дебальцево Фото: Правительство Хабаровского края

Согласно социологическим опросам, жители Хабаровского края выступают в поддержку оказания помощи жителям ЛНР и ДНР. Такой же позиции придерживается и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, не только организовавший сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР, но и взявший шефство над одним из городов территории - Дебальцево.

Меры поддержки подшефной территории глава региона обсудил с депутатом ЛДПР и заместителем координатора регионального отделения партии Иваном Рыбиным. Губернатор в начале встречи напомнил, что свободу людей ЛДПР взялась отстаивать еще в 2014 году.

- Я много раз бывал в Донецкой Народной Республике и в самом Донецке. А в 2022 край взял шефство над пострадавшим городом, где сегодня успешно работает команда нашего правительства под руководством вице-губернатора Мгера Гандиляна. Недавно там впервые побывали и депутаты Законодательной Думы края, депутаты городских Дум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, - отметил Михаил Дегтярев.

Хабаровский край – один из немногих регионов, где работа на новых территориях координируется специалистом в должности вице-губернатора. Таким образом, на высоком уровне остается контроль за эффективностью расходования выделяемых средств, а все вопросы, возникающие в процессе работ по восстановлению Дебальцево, решаются максимально оперативно.

Как рассказал Иван Рыбин, возглавлявший делегацию Хабаровского края во время визита в Дебальцево, депутаты в рамках командировки смогли передать более тонны гуманитарной помощи, собранной жителями Хабаровского края. Кроме того, делегация успела осмотреть уже восстановленные объекты, среди которых детский сад «Ладушки», центр детского творчества, библиотека. Также с гостями встретился мэр города Сергей Желновач, с которым обсудили дальнейшее взаимодействие.

Губернатор настроил Ивана Рыбина на дальнейшую продуктивную работу в данном направлении.

- Со стороны правительства мы продолжим шефство над Дебальцево. Прошу и вас, как куратора партийных проектов, не забрасывать это направление. Даже наоборот – усиливайте помощь местным жителям. Это - наши люди, а мы своих не бросаем! – обратился к депутату Михаил Дегтярев.

Не менее важной темой встречи стала деятельность партии на территории региона. Так, в Комсомольске-на-Амуре в июне пройдет I I форум Высшей партийной школы ЛДПР Дальневосточного федерального округа. Не оставили без внимания и вопросы помощи гражданам.

- Особое внимание нужно уделить работе наших общественных приемных. Ни одно обращение граждан не должно остаться без ответа и решения. Важно помогать тем, кто в этом нуждается. Опора на людей, защита простого труженика, как завещал Владимир Вольфович Жириновский. И в числе приоритетов – поддержка наших военнослужащих, добровольцев и членов их семей, - подчеркнул губернатор.