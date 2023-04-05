Зажало в кабине без возможности позвать на помощь: грузовик с водителем перевернулся в Магаданской области

Добраться до места аварии было непросто, пришлось идти по заснеженным холмам Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Трое жителей Магаданской области спасли водителя из смертельной ловушки. Мужчина оказался в кабине грузовика, зажатый дверьми транспорта. Он не мог позвать на помощь или позвонить, ведь сотовая связь не работала. Все это произошло из-за страшной аварии: автомобиль перевернулся и оказался выброшенным в кювет.

4 апреля на перевале «Гаврюша» грузовик проезжал по сложному участку дороги. Автомобиль не смог проехать и опрокинулся. Перевернутый транспорт вылетел в кювет и упал на бок. Внутри был один мужчина без пассажиров.

Происшествие произошло на глазах троих сотрудников ПАО «Магаданэнерго». Владимир Косяков, Павел Шадрин и Дмитрий Немчинов, не задумываясь, бросились на помощь попавшему в беду. Они увидели, что водитель оказался зажат со всех сторон в кабине. Покореженное железо причинило ему травмы, мужчина не мог двигаться и с трудом говорил.

- Ситуация осложнялась отсутствием сотовой связи и затрудненным доступом к большегрузу. Мужчины не растерялись и своевременно по спутниковому телефону вызвали оперативные службы к месту аварии, - рассказали в ГУ МЧС по Магаданской области.

К месту аварии приехали сотрудники МЧС. Вместе с мужчинами они смогли выломать дверь в кабину и достать пострадавшего водителя. Его передали сотрудникам скорой помощи и незамедлительно доставили в больницу.

- Ребята действовали оперативно и слаженно, был удивлен таким быстрым и четким действиям сотрудников в столь нестандартной ситуации. В целом, всем нам помогла совокупность факторов, в том числе и наличие спутникового телефона, - рассказал о происшествии Дмитрий Немчинов.

Другой спаситель Павел Шадрин отметил, что не считает их поступок чем-то героическим. По словам мужчины. Так поступил бы каждый ответственный человек, который заметил подобное происшествие.

В ведомстве выразили благодарность сотрудникам ПАО «Магаданэнерго». В МЧС отметили, что их помощь была бесценной, ведь она была оказана своевременно и на месте, благодаря чему мужчина остался жив. Сотрудников поблагодарили за отзывчивость и неравнодушное отношение к попавшему в беду человеку.

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