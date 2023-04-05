«А внутри - письмо и иконка»: приехавший в Хабаровск боец СВО встретился с пенсионерами, чье послание хранил у сердца

Слова послания тронули бойца Фото: тематическое Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Тысячи детских рисунков и писем, сотни посылок, наполненных всем, чем только можно, теплые слова поддержки и строки, пропитанные верой в победу, и скорейшее возвращение солдат домой… Спецоперация длится уже больше года, неравнодушные хабаровчане продолжают каждый день помогать бойцам, материально, эмоционально. И самый трогательный момент всегда случается тогда, когда боец встречает человека, чье послание стало для него настоящим талисманом, там, на передовой.

Хранил листик у сердца

Так случилось совсем недавно в стенах регионального отделения Общероссийского народного фронта, Юрий, боец СВО, приехавший в Хабаровск после ранения, увиделся с пенсионерами, чей подарок несколько месяцев хранил вместе с иконкой в паспорте, чтобы не потерять. Теперь этот талисман вернулся вместе с ним сюда, в город, а сам боец смог лично поблагодарить за него Юрия и Татьяну Карпенко.

- Я распечатал свой подарок, там кусок мыла и послание: «Работайте, братья, по-стахановски, аккуратно спускайтесь в Zабой. И каждый раз возвращайтесь со смены домой! Живыми и невредимыми! Хабаровск с вами. Храни вас Господь!», - говорил еще только когда получил посылку Юрий.

Слова послания "зацепили"

Здесь, в Хабаровске, при встрече с семьей Карпенко он отметил, что слова его зацепили. К слову, придуманы и написаны они были Юрий Карпенко, в них он вложил особый смысл. А изначально идею отправить бойцам подарки озвучила Татьяна, она варит мыло и предложила Юрию сделать ребятам такой небольшой презент от них.

- Супруги Карпенко - частые гости в нашем отделении: приносят средства по уходу, фонарики и мыло ручной работы. С этого все и начиналось. Красиво упакованные кусочки мыла со спрятанными в упаковку теплыми пожеланиями пенсионеры впервые принесли осенью. «Можно передать? Очень хочется порадовать ребят». Мы не смогли отказать! – Рассказали в ОНФ Хабаровского края.

Особый смысл

В идею передать на передовую мыло заложен особый смысл, Татьяна хотела, чтобы бойцы почувствовали запах дома, родины, а еще, чтобы знали, их не оставляют, поддерживают, и ими гордятся.

- Мы пришли в ОНФ, попросили отправить ребятам, а оказалось, что сам руководитель исполкома Юрий Рошка собирался ехать туда, он взял с собой нашу посылку и лично вручил парням. Потом боец рассказывал, что они там в баньку ходили, ну и мыло взяли, так вот все оценили тогда его аромат, обалдели, ребятам понравилось, - рассказывает редакции Юрий Карпенко.

Именно эти кусочки мыла пахли цветами сакуры. А чуть позже, уже к новому году семья отправила мыло на СВО уже в виде мандаринок и с соответствующим ароматом. Так хабаровчане хотели подарить хоть какое-то ощущение праздника, потому что новый год всегда ассоциируется с запахом мандарина.

Семья из Хабарвоска отправляет посылки на передовую Фото: Татьяна Карпенко

Знаменательная встреча

На вопрос, какие эмоции семья испытала от встречи с бойцом, Юрий и Татьяна ответили однозначно - самые приятные. Для них было радостно и неожиданно узнать, что их послание уехало отсюда, попало в руки бойцам, сохранилось и вернулось назад. А то, что участник СВО прятал этот маленький листочек вместе с иконой в паспорте, очень растрогало пару.

За теплые слова, за подарки и поддержку боец искренне поблагодарил супругов Карпенко, при встрече он преподнес Татьяне букет цветов, они смогли спокойно пообщаться, он рассказал немного о жизни на передовой. Говорит, что когда первую посылку доставили, к нему как раз приехали на побывку парни, так вот они тоже захотели, расхватали половину, взяли и для других.

… Вот так самые искренние поступки превращаются иногда в яркие события и остаются в сердцах тех, кто к ним причастен. Семья Карпенко продолжает передавать помощь ребятам на передовую, а боец Юрий навсегда запомнит тот маленький листочек, полученный от совершенно незнакомых людей, но который грел ему душу на спецоперации.

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