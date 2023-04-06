На счету каждая минута: в Хабаровске начались поиски двух исчезнувших девочек

Девочки не ночевали дома, родные сильно переживают Фото: ДПСО Лига Спас

В Хабаровске снова пропали дети, на этот раз две девочки, одной из которых 11 лет, а второй вообще всего 9. Родные пропавших бьют тревогу, ведь дети не ночевали дома. Где их застала ночь, живы ли они, пока ничего не известно. ДПСО «Лига Спас» уже опубликовала ориентировку на девочек, а жителей города просят сообщить любую имеющуюся информацию о них.

Исчезли две девочки 5 апреля в районе улицы Ленина в Хабаровске. 11-летняя Дрожжинова Таисия была одета в цветастую куртку с капюшоном, на плечах голубой рюкзак. Рост девочки 150 сантиметров, волосы светлые и карие глаза. А 9-летняя Елена ростом ниже, около 135 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые и длинные, сама она сероглазая. На младшей девочке была бирюзовая куртка и с собой цветная сумка.

В связи с тем, что дети пропали накануне, география поисков может сильно расширяться, за прошедшую ночь девочки могли переместиться куда угодно, и находиться сейчас в любом районе города.

Сразу после получения заявки поисково-спасательный отряд начал активную работу. Сейчас запущен инфопоиск, поэтому о местонахождении девочек важна любая информация. Днем отряд выйдет на поиски уже физически, сейчас они готовятся к выезду.

Судя по тому, что ориентировка дана сразу на двоих детей, девочки знакомы и были вместе в момент исчезновения. Вероятно, они просто загулялись, припозднились, и просто побоялись идти домой, но вполне возможно, что с детьми могло что-то случиться, и тогда медлить с поисками просто нельзя. Жителей Хабаровска призывают незамедлительно сообщать любую информацию, девочки были вместе, одна из них с голубым рюкзаком, а вторая в бирюзовой куртке, поэтому не заметить их где-то на улице, в магазине, или в подъезде просто невозможно.

Безусловно, бывает и такое, что дети просто уходят из дома, причины для этого могут быть самые разные, чаще всего - сложные отношения с родными или просто жажда приключений. Так или иначе, любой родитель в такие моменты очень сильно переживает и не находит себе места. При этом дети не отдают себе отчета в том, что делают, на улице они могут попасть в опасную ситуацию, столкнуться с плохими людьми или попросту потеряться. Родителям необходимо проводить со своими детьми профилактические беседы на этот счет.