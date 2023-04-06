«Духи говорят, на вас зло»: ушлая гадалка «излечила» пенсионерку из Комсомольска от страшного недуга

Женщина потеряла 320 тысяч рублей, доверившись гадалке Фото: Игорь НОВИКОВ

«Дай руку, милая, все тебе расскажу о судьбе твоей, вижу, есть завистница, любимого хочет увести, а еще болезнь твою вижу, мучает тебя… позолоти ручку»: примерно так обычно рисует воображение встречу с гадалкой, которая пытается поживиться за счет прохожих где-нибудь рядом с вещевым рынком. Кажется, что все это пережитки прошлого, сейчас такого уже не встретить, но, как оказалось, ушлые «экстрасенсы» нынче вышли на новый уровень. Теперь у них появилась изобретательная схема: втереться в доверие и провести ритуал очищения на принесенных деньгах.

«Да на вас страшная порча, милочка!»

В Комсомольске-на-Амуре подобную схему провернули с пожилой женщиной. Мошенница, представившись экстрасенсом, решила сыграть на здоровье и убедила пенсионерку, что у той имеются серьезные проблемы. После она сказала, что может «посмотреть», но нужна ее фотография.

Доверчивая женщина испугалась не на шутку, а гадалка подхватила волну - по фото увидела на женщине страшную порчу и предложила помощь. Однако ритуал, как оказалось, никак нельзя было проводить просто так, для успеха необходимо было принести все сбережения, но предварительно сложить их в свой же носок, тогда обряд будет проведен правильно. Деньги она конечно должна была вернуть по окончании процедуры.

Комсомольчанка побежала домой за деньгами, насобирала около 320 тысяч рублей, благополучно сложила все в чулок и понесла к гадалке.

«Не смотри в носок три дня для пущего эффекта»

Ушлая гадалка увидела носок с деньгами, затем незаметно стащила его и подложила уже другой, с бумагой внутри. Подложный носок она предусмотрительно спрятала женщине под одежду и строго-настрого запретила заглядывать в него в течение трех дней, для пущего эффекта от обряда.

«Порча» осталась, а деньги утекли

Таким образом, 67-летняя и лишилась всех своих сбережений, обманутая, она пошла в полицию. По факту преступления завели уголовное дело по статье за «Мошенничество», об этом сообщили в УМВД региона. горе-целительнице грозит до шести лет лишения свободы.

Не верьте гадалкам

Полиция начала искать ту самую псевдо-целительницу, а жителям региона советуют ни в коем случае и не при каких обстоятельствах не верить предсказателям, и тем более не передавать им свои деньги, пусть даже во имя излечения от страшных недугов и снятия черной порчи.

- Не знакомьтесь на улице с сомнительными людьми и не впускайте их в свои дома и квартиры. Не выполняйте требования незнакомцев и ни в коем случае не передавайте им свои сбережения, - рекомендуют в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как ни странно, некоторые люди все еще верят различным магам, колдунам и гадалкам. Чтобы понять, как устроен «их» мир, журналист из КП-Новосибирск решил попробовать стать эзотериком. Как оказалось, «красные маги» достаточно востребованы, а некоторые даже готовы платить за их услуги.

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