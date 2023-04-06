Ударил головой об дверь и силой запихал в машину: житель ЕАО не смог спокойно пережить развод с женой

Неожиданно в деле появились свидетели, отрицающие применение силы мужчины к женщине Фото тематическое Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Нередко ревность, эгоизм, задетые чувства или горькая обида заставляют человека идти на преступления даже по отношению к некогда близким людям. Одна из таких историй произошла в Еврейской автономии, мужчина не смог спокойно пережить развод с женой и теперь вынужден расплачиваться за последствия.

«Быстро в машину!»

Об этом случае мало кто знает, потому что широкой огласки делу давать не стали. Но редакции «КП» - Хабаровск» удалось выяснить подробности странной истории. Максим (имя изменено, прим. ред.) случайно увидел свою бывшую супругу, которая шла вместе с братом своей сестры мимо, в его поселке. Что произошло в тот момент в голове мужчины, не понятно, но он решил во что бы то ни стало переговорить с ней наедине.

Мария (имя изменено, прим. ред.) категорически не хотела общаться с бывшим мужем, и тогда он пошел на крайние меры – силой ее заставил сесть в машину.

- Сначала он ударил ее головой об машину, потом схватил за волосы и силой затолкал в автомобиль. После этого он вывез ее за пределы поселка, и долго там удерживал, пытался выяснить отношения, - рассказал редакции Алексей Бубело, гособвинитель.

Пыталась бежать и была избита

Женщина несколько раз пыталась убежать от бывшего мужа, в какой-то момент ей это почти удалось, но тот настиг ее и побил. К счастью, нанесенные удары оказались не тяжелыми, серьезного вреда не причинили, но следы от побоев у Марии все же остались.

Там, в лесу, бывший муж видимо добился необходимых ему объяснений, хотя беседа и сопровождалась рукоприкладством, после он еще несколько часов продержал женщину в машине, а затем привез обратно в поселок и отпустил.

На следующий день Мария пошла в полицию с заявлением. Оставлять дело без внимания правоохранителей она не хотела.

Почему муж сестры не помог?

В этой истории странным показался тот факт, что муж сестры похищенной никак на происходящее не отреагировал, не защитил женщину, и не помешал похитителю. Он просто пришел домой и рассказал своей жене о том, что произошло. Причем, он отмечал, что Максим именно насильно запихивал Марию в авто. То же самое он говорил и следователю, когда его опрашивали.

Три свидетеля

На Максима завели уголовное дело, в суде в его пользу «всплыли» аж три свидетеля. Правда, все они теперь обвиняются в даче ложных показаний. Среди них и муж сестры, в суде он резко изменил свои показания и сообщил, что Мария сама добровольно села в машину к бывшему мужу, и никакой речи о том, что ее запихали туда насильно, нет. А его жена рассказала суду то, что мужчина ей сообщил в тот самый день, придя домой.

Как стало известно редакции, Максим сначала свою вину полностью признал, а затем нанял двух адвокатов и от своего первоначального признания отказался. Помимо этих фигурантов были еще двое свидетелей, по странной случайности - друзья Максима. Один из них, якобы, был как раз на том месте, где «Мария села в машину к Максиму», а второй - в лесу, куда машина выехала. Свидетель как раз собирал ягоды в тот день, и, возвращаясь из леса, встретил пару, говорит, постояли, покурили, поболтали и он удалился.

Тем не менее, самому Максиму уже приговор в преступлении вынесли. Его отправят на принудительные работы и будут удерживать 5 процентов дохода в счет государства. Виновным его признали. А трое свидетелей - муж сестры и еще два друга, будут отвечать перед законом за дачу ложных показаний. Дело одного из них как раз передали в суд.

- Желая помочь своему приятелю, дал следователю и суду заведомо ложные показания о непричастности его к совершению данного преступления. Он сообщил, что приятель не похищал свою бывшую супругу, так как якобы видел, что они вдвоем сидели в автомобиле и насильно никто никого не удерживал, - рассказали в прокуратуре области.

Даже не смотря на то, что в защиту Максима тогда выступили трое свидетелей, и за его свободу боролись два адвоката, мужчина все же был признан виновным и понес свое наказание.

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