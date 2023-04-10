Экономим каждый день: как жителям Хабаровска снизить повседневные расходы

СЛЕДИТЬ ЗА РАСПРОДАЖАМИ И АКЦИЯМИ

Полезная привычка - мониторить цены, выгодные предложения и акции. К примеру, хотите купить смартфон или что-то из бытовой техники - посмотрите, сколько это стоит в разных магазинах, узнайте, где идет или планируется распродажа. Отслеживайте не только выгодные предложения на товары, но и на услуги. Например, проезд в общественном транспорте - обязательные расходы, от которых нельзя отказаться. Зато на них можно сэкономить! До конца июня жители Хабаровского края смогут ездить на автобусах, троллейбусах, трамваях и междугородних маршрутах дешевле. Стоимость проезда в общественном транспорте подешевела на 8 рублей. Чтобы сэкономить, оплачивать проезд нужно картой "Мир", загруженной в смартфон. В этом случае со счета автоматически списывается сумма на 8 рублей меньше. Поэтому, планируя свои поездки, не забудьте предварительно загрузить отечественную карту в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC). Кстати, этот способ экономии действительно работает: в марте жители Хабаровского края оплачивали проезд телефоном в 3 раза чаще и сэкономили более 1,5 млн рублей.

УЧИТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Знания - это ресурс, который не обесценивается. Более того - это капитал, который позволит больше зарабатывать и повысить доход. Навыки продаются и покупаются независимо от состояния экономики, главное — правильно подобрать сферу, которая будет актуальна в будущем. В 2023 году в Хабаровске действует множество бесплатных курсов - для пенсионеров, женщин, мужчин, студентов. Некоторые программы доступны онлайн, найти их можно в интернете. Получать образование и повышать квалификацию можно и очно, например, при городской службе занятости.

РАЗУМНО ТРАТИТЬ

Продукты питания, коммунальные платежи, одежда – это неизбежные расходы, которые точно нельзя исключить, но возможно минимизировать или хотя бы оптимизировать. В продуктовые магазины стоит ходить со списком покупок, сытыми и вооружившись калькулятором. Хорошее подспорье для экономных - скидки и акции, но не надо забывать, что скоропортящиеся продукты впрок лучше не закупать. Можно не успеть съесть все, что вы купили, и экономия обернется неразумной тратой. Для экономии на коммуналке пользуйтесь энергосберегающими лампами и своевременно устраняйте утечки воды. Уезжая в отпуск, отключайте от сети все приборы, которыми можно не пользоваться. Что касается одежды и обуви - распродажи в помощь. Зимнюю обувь и пуховик очень выгодно покупать в конце февраля, а босоножки в конце лета.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Заметно экономить помогает интернет. При покупках онлайн всегда можно рассчитывать на скидки, например, пользоваться промокодами - они есть в открытом доступе, нужно только найти. Или загрузить в свой телефон мобильные приложения магазинов, салонов красоты, ресторанов, что также дает возможность снизить стоимость покупок. Получить скидку 10% на маникюр, оплатить 20% покупки бонусными рублями — почему бы нет? Поверьте, за месяц экономия получается довольно серьезная. Также можно установить приложение, которое отслеживает скидки в магазинах поблизости или позволяет сравнивать цену на тот или иной товар. Так вы всегда будете в курсе акций и сможете покупать продукты и товара для дома по самой низкой цене.