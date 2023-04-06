«Он стоял передо мной на коленях»: убийца троих человек и кредитный аферист из Комсомольска обжалует пожизненное заключение

Жесткого убийцу из Комсомольска отправили в колонию на пожизненное, но он не согласился с приговором Фото: Скриншот с видео

Жесткого убийцу из Комсомольска отправили в колонию на пожизненное, но он не согласился с приговором. 36-летний Максим (все имена изменены - прим. ред.) творил настоящий беспредел и наводил ужас на окружающих. Он без раздумий убивал неугодных будь то ради денег или женщины, мошенничал с кредитами и вымогал крупные суммы.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Список доказанных преступлений начинается с разбоя в 2018 году. Максим сдавал комнату женщине, которая только что продала квартиру. Комсомольчанин знал, что у нее на счету крупная сумма и сильно захотел забрать эти деньги себе. Оставалось заставить квартирантку распрощаться со сбережениями.

В октябре он зашел в комнату к женщине с наручниками в руках. Сжимая «браслеты», Максим начал бить жертву и требовать отдать ему все до копейки. На удачу квартирантке, около двух миллионов рублей лежали на закрытом счете и перевести их было невозможно. Комсомольчанин отстал от женщины и она разъехались.

ЛЮБОВЬ И УБИЙСТВО

В 2019 году Максим сделал новую запись в криминальной биографии. Он познакомился с местной продавщицей Ольгой и начал ее завоевывать. Женщина постоянно была недовольна своим мужем-таксистом: пропадал на работе, был занят строительством дома на западе страны и, по ее словам, уделял ей мало внимания.

Максим умело манипулировал Ольгой: «Ты достойна лучшего, твой муж козел». Строил глазки, засыпал комплиментами, дарил то самое внимание. В итоге женщина собрала детей и ушла от мужа. Последний, кстати, ставить паре палки в колеса не стал, но Максим все время провоцировал конфликты. Как-то он заявил возлюбленной: «Твоему мужу вынесен приговор, он не будет нам мешать».

«ПРИГОВОР» ПРИВЕДЕН В ИСПОЛНЕНИЕ

В июле комсомольчанин ушел из дома якобы на подработку. Через несколько часов по дороге на работу пропал муж Ольги. Были найдены лишь его барсетка и сломанный зонт. Ольга заявила о пропаже мужа в полицию. Позже труп таксиста нашли в лесу.

Максим подкараулил супруга любимой, похитил его и вывез в лес. Сначала прострелил колено, затем - убил. Труп закопал тут же и вернулся, как ни в чем не бывало. А Ольге иногда говорил: «Он стоял передо мной на коленях». Знала женщина о том, чем занимается ее любимый, - не ясно. Сама она отказывается говорить с прессой.

АФЕРА

Друг Максима - 41-летний Петр - был поразительно похож на мужа Ольги. После смерти супруга она как-то сказала любимому: «Не вздумай взять его паспорт и через приятеля оформить кредит». Эта мысль прочно засела в голове Максима. Была не была.

Комсомольчанин паспорт убитого стащил и вместе с Петром направился в банк. Там подал заявку на кредитку с лимитом 200 тысяч рублей. И сработало! Приветливый консультант выдал карту аферистам, с которой они сняли все под чистую. Затем опробовали схему в магазине, где взяли в кредит два телефона на 100 тысяч рублей.

Расплачиваться с банком, естественно, никто не собирался. Поэтому Ольге пришло из банка «письмо счастья». Мол, важ муж не платит по кредитам, он вообще умер, значит, теперь вы должны с нами рассчитаться. Женщина разозлилась, забрала детей и ушла от Максима.

ВЫСТРЕЛ ИЗ-ЗА 150 РУБЛЕЙ

Еще один верный друг Максима Олег постоянно рассказывал о своем богатом знакомом. И наличных у него всегда с собой куча, и машины, и квартиры, и все тому подобное. В 2020 году этот богач как раз собирался в Комсомольск и попросил Олега встретить его на вокзале. Максим обрадовался возможности разжиться деньгами.

Чтобы не спугнуть богача сразу, подельники придумали план. Максим притворяется таксистом, Олег встречает своего приятеля. В машине заговорщик говорит, что его машина якобы сломалась в лесу и надо ее вытащить. Параллельно Петр копает на месте могилу.

Так и сделали. Только у приезжего не оказалось при себе горы наличных. Лишь 150 рублей, телефон за 7000 рублей и пару банковских карт. Получив пароли, Максим застрелил богача. Тело «похоронили» и поехали по своим делам.

ФИНАЛ НА ОХОТЕ

Третье доказанное убийство Максим совершил в 2021 году. Он выпивал со знакомым и предложил пострелять из ружья. В процессе случилась ссора, из-за чего - комсомольчанин не помнит. Мужчина обошел жертву сзади и выстрелил ей в голову. Потом пытался сбежать и был задержан.

За это убийство Максима осудили на 9,6 года колонии строгого режима. Когда комсомольчанин был в колонии, вскрылись описанные выше страшные факты его криминальной биографии. Помог в этом один из сообщников мужчины, заключивший досудебное соглашение.

Максим стал фигурантом уголовного дела о покушении на грабеж, двойном убийстве, разбое и мошенничестве. Петра обвинили в совершении мошенничества и укрывательстве преступлений. Олегу вменили разбой.

ОФИЦИАЛЬНО

Максим своей вины не признал, заявил, что это все не его рук дело. Но собранные доказательства позволили предъявить мужчине обвинение и отправить под суд. Присяжные признали его виновным, окончательный вердикт - пожизненное заключение. Олега осудили на семь лет строгого режима с ограничением свободы на один год.

- Приговор не вступил в законную силу. Обжалуется осужденными и их защитниками, - сообщили «КП» - Хабаровск» в Хабаровском краевом суде.

Петра приговорили к шести годам колонии.

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