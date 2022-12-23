Скупой платит дважды: женщина пыталась дать взятку сотруднику ГИБДД, но нарвалась на мошенника в Хабаровске

Женщина хотела помочь мужу получить права Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Комичная и в то же время нелогичная история произошла с 53-летней жительницей Хабаровска. В ноябре 2021 года она очень хотела, чтобы супруг успешно прошел проверку знаний правил дорожного движения и получил водительское удостоверение. Так она познакомилась с незнакомым ранее ей мужчиной, который пообещал содействие в задуманном, ведь его товарищ является действующим сотрудником ГИБДД.

- Доверившись мужчине, подсудимая начала выполнять его инструкции и перевела 40 тысяч рублей на банковский счет, который якобы принадлежит сотруднику ГИБДД. Однако после этого с ней никто не вышел на связь, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, не рассказав о целях перевода. Следователи выяснили, что преступление заявительницы не было доведено до конца, а мужчина, с которым она договорилась о передаче взятки сотруднику ГИБДД, оказался мошенником, который захотел похитить денежные средства.

Ранее подсудимая привлекалась к уголовной ответственности за кражу, преступление против правосудия и порядка управления транспортным средством.

Центральный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор женщине по статье «Покушение на дачу взятки». Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

В отношении мужчины сотрудниками полиции заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». В его отношении ведется следствие и устанавливаются все обстоятельства преступления.

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