В выходные отступят и морозы, и ветра, и снег, правда, частично Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Хабаровском крае решила щедро одарить жителей региона температурой выше нормы на девять градусов. В выходные отступят и морозы, и ветра, и снег, правда, частично и не резко. Подробный прогноз в Хабаровском крае - в нашем материале.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫХОДНЫЕ

Прогноз в Хабаровском крае на 24-25 декабря местами радостный. Обрушившийся 22 числа циклон ушел в Охотское море и сохраняет влияние на севере региона. В выходные здесь ожидается снег, местами сильный, метель.

Погода на выходных в Хабаровском крае отметится и усилением северного ветра до 15-20 метров в секунду в субботу. В воскресенье поддувать будет со скоростью 7-12, местами на севере - 9-14 метров в секунду.

Ночные температуры на большей части территории региона будут в районе 8-15 градусов, в горах - до -35, на побережье - в пределах -5-11 градусов. Днем столбики термометров покажут -4-10 градусов. Местами температуры упадут до -10-15, а в горах - до -25 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Точный прогноз в Хабаровске сообщает: в ночь на 24 декабря без осадков, днем - небольшой снег. Ветер северо-восточный - восточный. Ночью его порывы достигнут 15-20 метров в секунду, днем - до 9-14 метров в секунду.

В ночь на субботу температура воздуха ожидается -9-14 градусов, днем - около -5-7 градусов.

- В воскресенье без существенных осадков, ветер будет стихать до 5-10 метров в секунду днем. Ночные температуры будут около -11-13 градусов. Днем - в районе -6-8 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

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