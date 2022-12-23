Шансов выжить не было: иномарка влетела под КАМАЗ на скользкой трассе в ЕАО

Иномарка вылетела на встречную полосу Фото: Прокуратура ЕАО

Ужасное ДТП произошло в районе поселка Партизанский Смидовичского района ЕАО на федеральной автодороге Чита - Хабаровск утром 23 декабря. В 10 утра по местному времени иномарка столкнулась с грузовой фурой.

- В легковом автомобиле находились мужчина и женщина. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с КАМАЗом, - рассказала «КП» - Хабаровск» Жанна Крепкогорская, старший помощник прокурора ЕАО по взаимодействию со СМИ.

Водитель фуры не получил повреждений Фото: Прокуратура ЕАО

Мужчина и женщина от удара погибли на месте. Выехавшие на место сотрудники ГИБДД и МЧС установили, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге и допустил выезд на «встречку». Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

На место аварии также выехал прокурор Смидовичского района.

ГИБДД, МЧС и прокуратура ЕАО устанавливают обстоятельства происшествия Фото: Прокуратура ЕАО

Днем ранее под председательством прокурора ЕАО прошло совещание по вопросам предупреждения правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации автотранспорта. По итогам было утверждено 17 мест, где будут установлены автоматизированные комплексы фото- и видеофиксации. Также на аварийных участках федеральной автодороги «Амур» Чита - Хабаровск появятся стационарные устройства фотовидеофиксации на опорах освещения.

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