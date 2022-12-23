Анна Струнец: На сегодняшний момент лекарственные препараты отгружены во все отдаленные районы

Работа по закупке лекарственных препаратов в аптеки труднодоступных районов ведется с 14 ноября Фото: Правительство Хабаровского края

Недавно в Хабаровске прошла уже шестая в этом году прямая линия с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, в ходе которой глава региона в очередной раз дал понять, что в центре внимания работы правительства остается человек и его потребности. Это видно не только по ответам, которые давал губернатор, но и словам и эмоциям, которыми они сопровождались. Михаил Дегтярев не просто работает над повышением уровня жизни в регионе, но и искренне болеет за свою работу, стремясь помочь в ней и всему обществу, и конкретным людям.

Одним из первых вопросов, адресованных главе региона, стала проблема снабжения сельских аптек лекарственными препаратами. Губернатор заявил, что по его поручению минздрав и Дальневосточный центр лекарственного обеспечения уже занимаются устранением дефицита медикаментов, и до Нового года весь необходимый объем лекарства должен быть закуплен.

Директор Дальневосточного центра лекарственного обеспечения Анна Струнец рассказала, как обстоит ситуация с выполнением губернаторского поручения.

- Плотная работа по приобретению лекарственных препаратов для удаленных и труднодоступных районов, где есть наши аптечные подразделения, ведется с 14 ноября. На сегодняшний момент у нас отгружены лекарственные препараты во все отдаленные районы. Заминка произошла только с некоторыми селами по причине погодных условий. Районы потому и называются труднодоступными, потому что доставка лекарств туда требует длинной транспортной логистики. Например, чтобы доставить товар в Многовершинный, мы сначала везем его до Николаевска-на-Амуре. Тем не менее ситуация находится на контроле, - пояснила Анна Струнец.

На сегодняшний день учреждение планирует закончить работу по наполнению лекарственными препаратами к маю 2023 года. Деятельность ДВЦЛО осуществляется при поддержке краевого правительства и минздрава, благодаря чему центру были выделены дополнительные субсидии на содержание аптек.

Губернатор в ходе прямой линии отметил, что разовые меры не помогут, потому как проблема носит хронический характер. Директор ДВЦЛО также разделяет точку зрения главы региона, отмечая, что проблема давно требовала эффективного решения на долгосрочный период.

- Проблема возникла не сегодня. Дело в том, что все наши подразделения, которые находятся в удаленных районах, не приносят прибыли, поэтому в течение многих лет у учреждения накапливались долги перед поставщиками. Однако мы все равно проделываем большую работу. Сейчас при поддержке правительства мы рассчитались с долгами и обеспечили весь край сильнодействующими препаратами. Мы пополняем аптечный ассортимент не только в рамках минимального ассортимента, но и в рамках общего списка. Но отладка процесса по бесперебойному обеспечению сельских аптек занимает не один день. Здесь должна помочь консолидация усилий нашего звена, лечебных подразделений и глав муниципалитетов, в том числе в вопросе создания комфортных условий работы для сотрудников фармации.