«Все тщательно просчитали»: как молодой семье решиться на ипотеку, что нужно знать и как проверить недвижимость перед покупкой

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По статистике, жители России берут ипотеку в возрасте 36 – 38 лет. Мужчин подталкивает к этому появление семьи, женщин… а вот для женщин штамп в паспорте — не главный повод обзаводиться «собственным уголком».

Для большинства покупателей недвижимости первая ипотека — одно из самых важных решений в жизни. Люди понимают, что подходить к нему нужно ответственно, все продумав и просчитав. Особенно тщательной подготовки требует приобретение квартиры в новом городе — где толком не разбираешься в районах, где нет нужных связей и полезных знакомств.

Специально для «КП» молодая семья новоселов поделилась своим опытом покупки квартиры в Хабаровске и рассказала, с чем им пришлось столкнуться при оформлении документов.

Аренда дорожает? Берем свое!

- Когда мы переехали в Хабаровск, у нас не было своей недвижимости, хотя уже мечтали о собственной уютной квартирке. На тот момент ключевая ставка Центрального банка России была на достаточно низком уровне, поэтому платежи по ипотечному кредиту примерно сравнялись со стоимостью аренды квартиры в центре города, - рассказывает Константин, переехавший в Хабаровск из Москвы вместе с женой-дальневосточницей.

Аренда маленькой однокомнатной квартиры в самом центре города обходилась, с учетом коммунальных платежей, в 30 тысяч рублей в месяц. Может, жили бы в ней и дальше, «лениво» подумывая о собственном гнезде, но не спеша переходить к активным действиям. Однако через год арендодатель решил повысить стоимость, и пара решила: пора покупать своё.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как искали квартиру

- Начали присматриваться к новостройкам, но стоимость квартир в них каждый месяц росла как на дрожжах. В новом жилом комплексе по соседству минимальная цена «двушки» всего за год поднялась с шести миллионов до девяти. Поэтому пришлось обратить внимание на вторичку, так как накопленные на первоначальный взнос средства не позволяли взять что-то дорогое, - дополняет историю Тамара, жена Константина.

Процесс поиска квартиры растянулся на несколько месяцев. Изучение вариантов в центре города (и их стоимости!) вынудило героев расширить круг поисков и обратить внимание на развивающиеся районы. Несмотря на то, что Хабаровск растет на север и юг, без особого внимания осталось направление в сторону аэропорта. Тут-то и поджидал тот самый «бриллиант».

- На сервисе недвижимости Домклик от Сбера мы нашли квартиру ровно на полпути от центра к аэропорту, которая полностью устраивала нас по площади и расположению, - рассказывает Константин. - Да и накопленной на первоначальный взнос суммы аккурат хватало на то, чтобы подать заявку на ипотечный кредит.

И действительно, вариант оказался отличный. Дорога до центрального района даже на общественном транспорте занимает не более 15-ти минут. Столько же времени от дома идет троллейбус до аэропорта. Однако главным оказалось даже не это. Дом был сдан за два года до покупки квартиры, и ситуация повернулась так, что прежние владельцы приобретали квартиру на стадии котлована с целью инвестирования. Получив ключи, они сделали в ней ремонт, оборудовали всем необходимым, но сдавали в аренду всего два месяца. А сразу после этого, по личным причинам, решили продать. Так что наши герои получили абсолютно «свежую» и в то же время готовую к заселению квартиру — новостройка по цене вторички!

Фото: Shutterstock

Подготовка к сделке

- С момента, как мы переступили порог, поняли — это то, что надо. В квартире оказалось все необходимое, чтобы оперативно перевезти вещи из съемного жилья и оказаться «дома». Недолго думая, мы сказали, что готовы купить именно этот объект, - продолжает историю новоселья Константин.

Несмотря на то, что собственник все показал и рассказал о квартире, молодые люди решили воспользоваться помощью юристов, чтобы стопроцентно обезопасить себя от возможных эксцессов. На помощь пришел сервис юридической проверки недвижимости от Домклик — с его помощью можно не только изучить всю подноготную жилья, но и получить сертификат на возмещение средств, если какие-то проблемы с квартирой «вылезут» уже после покупки.

Проверка заняла всего три дня и показала, что с выбранным объектом все в порядке.

- Мы заключили с собственником предварительный договор и внесли задаток в размере 50 тысяч рублей, - рассказывает Тамара, - эта сумма входит в первоначальный взнос. И помогает обезопасить как продавца, так и покупателя от срыва сделки.

Сделку решили провести через Домклик: все документы и продавец, и наши герои загрузили прямо в личный кабинет на этом сервисе — бегать друг к другу и в банк с «бумажками» не пришлось. Право собственности решили регистрировать «электронно» — то есть онлайн. Кстати, благодаря этому удалось не только сэкономить время, но и снизить ставку по одобренной ипотеке Сбера на 0,3%.

В день заключения сделки молодая пара отправилась в отделение банка. Персональный менеджер запускала всех по одному: сначала продавца, затем героев. Все документы еще раз тщательно проверили, сверили и персональные данные участников сделки. После всех обязательных процедур настал момент подписания договора купли-продажи — самый волнующий и приятный.

Фото: Shutterstock

Переезд в новое жилье (о том, как и когда новоселы получат ключи, договорились в банке) занял всего два дня. Сумма ежемесячных платежей по ипотеке пока чуть выше стоимости аренды квартиры (но частичное досрочное погашение ипотеки налоговым вычетом — о нем ниже — поможет уменьшить расходы), но у Константина и Тамары теперь есть уверенность, что они платят за «кровные» квадратные метры.

Дополнительная выгода

Наши герои после оформления квартиры в ипотеку имеют возможность получить вычет на сумму 1,3 миллиона рублей, так как недвижимость считается совместно нажитым имуществом. То есть каждый из супругов имеет право получить вычет с двух миллионов рублей за покупку недвижимости и вычет с трех миллионов за проценты по ипотеке.

Однако важно помнить, что если недвижимость приобретена в текущем году, вычет удастся оформить только в следующем (если квартира куплена в 2022 году, то документы на вычет можно подать в 2023 — прим.ред.).

Декларации нужно подать в налоговую или сделать еще проще. Так как Константин и Тамара оформили ипотеку в Сбербанке, то получить вычет можно с помощью сервиса возврата налогов в личном кабинете Домклик. Все нужные данные по недвижимости в этом случае сформируются автоматически из архива банка. От героев потребуется лишь справка 2-НДФЛ, которую без труда можно взять в бухгалтерии на работе или на портале государственных услуг.

Фото: Shutterstock

Получить имущественный вычет можно, только если вы работаете официально и получаете «белую» зарплату, то есть платите подоходный налог в размере 13 процентов. Налоговая служба проверяет документы до трех месяцев, а затем в течение одного месяца перечисляет денежные средства вам на счет. По факту — скорее всего, наши герои получат деньги гораздо быстрее: в 2022 году весь процесс (от подачи декларации до заветного «дзыньк» из банковского приложения) укладывался примерно в месяц.

Возвращенные налоги — отличное подспорье для частичного досрочного погашения ипотеки. На заметку: самый выгодный срок для такого погашения в Сбере — плановая дата платежа и несколько дней после нее.

После покупки квартиры Константином и его женой прошло уже несколько месяцев. И они нисколько не жалеют о своем решении — кстати, как и 73% остальных российских ипотечников. Про 73% — это данные исследования Домклик. Кстати, по статистике этого сервиса, большинство клиентов Сбера берут ипотеку на 20 – 30 лет, а выплачивают… за пять.

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