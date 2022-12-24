Коробки, пакеты и даже мягкие игрушки. Внутри таятся сладости Фото: Александра ШОПЕНКО

Сладкие подарки в Новый год – традиция на главный зимний праздник. Их получают и дети, и взрослые, ведь каждый хочет побаловать себя вкусной конфеткой или шоколадкой. Производители создают обширный ассортимент ярких праздничных коробок на любой вкус и цвет, а покупатели теряются в догадках, какую из нарядных упаковок выбрать. Роспотребнадзор опубликовал свои рекомендацию по выбору сладкого подарка на Новый год 2023. А «КП» - Хабаровск» проверила местные магазины на соответствие высоким стандартам качества продукции на прилавках.

Стеллажи ломятся от разносортных шоколадок Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Сладкие новогодние подарки: как выбрать в Хабаровске

В первую очередь при выборе стоит обратить внимание на упаковку. Она должна быть целой, не порванной и не помятой. Во вторую очередь надо проверить состав конфет и шоколада, а также срок годности, все должно быть свежим.

Детское шампанское также в наличии Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

- При выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров), - рассказали в Роспотребнадзоре.

Цены варьируются от демократичных до высоких Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Детские сладкие подарки на Новый год

Также предпочтение стоит отдавать тем вариантам, в которых не содержатся аллергены: ядра абрикосовой косточки, арахис. Также не рекомендуются изделия, содержащие алкоголь и леденцы, такие продукты лучше оставить для взрослых. Консерванты, усилители вкуса, синтетические красители и ароматизаторы, натуральный кофе детям не подходят. Специалисты рекомендуют выбирать полезные и натуральные сладости: мармелад и зефир, в их составе есть полезный пектин, а в составе меньше сахара, чем в конфетах и печенье.

Есть упаковки в виде животных, скворечников и просто коробочки Фото: Александра ШОПЕНКО

Если в подарке есть игрушки, они обязательно должны быть упакованы, контакт с продуктами не допустим. Также игрушки не должны быть из меха или натуральной кожи, это аллергены. Помимо прочего стоит обратить внимания, чтобы игрушки не были сделаны из стекла и мелких деталей.

Яркая упаковка привлечет внимание Фото: Александра ШОПЕНКО

Купить сладкие новогодние подарки в Хабаровске

Магазины в Хабаровске подготовились на «ура»: полки и стеллажи забиты всевозможными сладкими подарками: от маленьких наборов стоимостью 100-150 рублей до гигантских коробок за несколько тысяч с диковинными трюфелями и элитным шоколадом.

Подарки можно найти по всему магазину Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Символы года тоже прилагаются: кролики плюшевые и нарисованные красуются на упаковках, этикетках и даже раскрасках на обратной стороне.

Есть экстравагантные и простые варианты Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Если в прошлом году в некоторых магазинах царил бедлам: подарки валялись хаотичными кучами, а картон был помят, вскрыт и порван, в это году за качеством упаковки следят намного лучше. Все товары стоят на полках аккуратно, и их можно хорошо разглядеть.

Цены на подарки Фото: Александра ШОПЕНКО

Сладкие подарки 2023 в Хабаровске

Выбирать подарок стоит на свой личный вкус и по предпочтениям получателя. Если подойти к покупке ответственно, он принесет лишь положительные эмоции у того, кому предназначается.

Цены на подарки Фото: Александра ШОПЕНКО

Соблюдая простые рекомендации в новогоднюю ночь 2023 у получателя не будет разочарований, а сладостью конфет он сможет наслаждаться все новогодние каникулы. А если к Новому году купить подарок возможности не будет, Рождество станет отличным поводом купить сладость в коробочке, тем более продаваться конфеты будут уже по скидкам.

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